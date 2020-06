La région a été frappée par des records de chaleur

Selon Environnement Canada, les Beaucerons continueront à avoir très chaud au moins jusqu’à mardi. Il s’agit de la deuxième canicule de la saison.

La masse d’air chaude et humide recouvre le sud du Québec depuis mercredi dernier. Les valeurs combinées de température et d’humidité produiront un temps ressenti entre 33 et 39 degrés.

Des chaleurs records

Samedi et dimanche, les météorologues ont enregistré pas moins de 51 records de chaleur. Même certains secteurs n’avaient pas vécu depuis 90 ans une température aussi élevée. Il faut dire que le sud du Québec a été le plus touché.

Pour déclarer qu’une canicule est bien présente, il faut que le mercure atteigne ou dépasse la barre des 30 degrés Celsius pendant un minimum de trois jours consécutifs.

En Beauce, nous devrions connaître pas moins de huit jours à la suite de l’autre dépassant les 30 degrés Celsius.

Une année toute en contraste météo

Il faut dire que 2020 n’a pas été juste marquée par la pandémie, mais également par des records de températures. La province a connu des extrêmes de froid et de chaud.

Vivez-vous bien la chaleur caniculaire des derniers jours ?