Restauration après sinistre (feu et eau) : quelles solutions ?

Un sinistre peut survenir un jour ou l’autre, généralement au moment où on s’y attend le moins. Qu’il s’agisse d’une inondation ou d’un incendie, les dégâts sont souvent énormes. Ils nous laissent évidemment sous le choc et potentiellement déboussolés. Dans de telles circonstances, il est important de pouvoir se confier aux soins d’un professionnel pour une restauration diligente, afin que la vie reprenne son cours. Cette restauration vise à remettre vos locaux dans leur état initial autant qu’il est possible. Les techniques adoptées ou le protocole de restauration varie selon la nature du sinistre et une mauvaise approche à ce niveau peut être fortement préjudiciable. C’est pourquoi il est important de s’assurer de la fiabilité de son interlocuteur.

Si vous résidez à Montréal, Décontamination Experts MC est probablement la meilleure adresse en matière de restauration après sinistre.

Une bonne connaissance des enjeux

Un sinistre est un événement triste qui peut donner lieu à des troubles psychologiques. C’est pourquoi il n’est pas conseillé de s’imposer en plus, le stress de devoir gérer activement la phase de restauration. Elle est en plus suffisamment sensible pour requérir rigoureusement les soins d’un professionnel. Une prise en charge complète s’impose dès lors et on est rassuré quand on se confie à une entreprise fiable. A ce niveau, le professionnalisme de l’entreprise prestataire est à prendre en compte. Toute bonne démarche visant une restauration après sinistre réussie doit partir d’une évaluation. Le prestataire doit commettre des techniciens et experts pour évaluer l’ampleur du sinistre et des dommages. Cela donne une idée claire des réparations à faire et selon, un protocole de restauration qui définit les techniques à utiliser ainsi que le processus doit être établi. L’entreprise en charge doit idéalement en discuter avec le client afin qu’il comprenne les enjeux et le processus de restauration envisagé.

Par ailleurs, les techniciens en restauration de l’entreprise doivent être particulièrement qualifiés et il n’est pas superflu de s’en assurer. Ils doivent pouvoir agir dans l’urgence lorsque cela est nécessaire et pouvoir traiter des dégâts d’eau, des dégâts causés par le feu ou la fumée, traiter les problèmes de contamination et pouvoir documenter leur intervention.

Nettoyage après Sinistre-feu

Les dégâts liés aux incendies sont multiples : destructions de biens et équipements, fragilisation de la structure même de l’édifice, pollution de l’air, encrassement des parois et objets, etc. C’est pourquoi comme dit plus haut, un état des lieux est indispensable.

Sécuriser le périmètre et évaluer les dommages

C’est une phase importante et à bien des égards décisive pour la suite du processus de restauration. A Décontamination Experts MC, tout commence par l’établissement d’un périmètre de sécurité. Certaines actions sont à entreprendre en urgence notamment la coupure de l’électricité et la vérification de l’intégrité de la structure du bâtiment. En effet, il n’est pas rare d’assister à des effondrements après des sinistres feu. Lorsque les poutres qui soutiennent la structure de l’édifice sont fragilisées, il faut parer au plus pressé, pour éviter une catastrophe. D’où l’importance d’une vérification minutieuse de leur état. Par ailleurs, il faut limiter l’accès à la zone d’intervention.

L’évaluation des dommages au-delà de faciliter une prise en charge vous permet de déclarer le sinistre auprès de votre compagnie d’assurance, si votre maison est couverte quant aux risques incendies.

La restauration des lieux

L’assainissement permet de rétablir l’état initial des locaux et de les rendre de nouveau habitables. Si généralement l’attention est portée sur les dégâts occasionnés par le feu, les sinistres causés par la fumée n’en sont pas moins importants. C’est pourquoi pour une restauration et nettoyage après sinistre Montréal, l’entreprise en charge procédera à une aération en premier lieu, pour débarrasser la maison de tout gaz nocif. Ensuite les techniciens en restauration après sinistre procéderont à l’élimination de la suie, à dégraisser les parois et laver complètement l’intérieur, du plancher au plafond. Il est parfois nécessaire de procéder à l’ozonisation ou une fumigation pour débarrasser l’intérieur des odeurs tenaces. L’intervention de l’entreprise peut d’ailleurs au besoin s’étendre aux vêtements et tissus d’ameublement à nettoyer. A la fin des travaux d’assainissement, votre habitat est propre et sain.

Restauration des dégâts d’eau

En raison de crue, de pluies diluviennes, de problèmes d’étanchéité, etc. votre bâtiment peut subir des dégâts d’eau. Un nettoyage s’impose donc pour rendre les locaux de nouveau habitables ou exploitables. Il s’agira dans un premier temps pour l’entreprise de procéder à un assèchement spécialisé. L’entreprise traitera convenablement l’humidité dans toutes les pièces sans entamer la structure de votre bâtiment. Grâce à des équipements de pointe, cette intervention se fait assez rapidement. Votre bâtiment est ainsi préservé d’une infiltration qui pourrait fragiliser sa structure.

Suite à l’assèchement, il faut procéder au nettoyage. Il s’agira pour l’entreprise de s’occuper de la remise en état de vos tapis et carpettes, du lavage de vos vêtements ainsi que du nettoyage à sec des tissus fragiles. La rénovation vient enfin parfaire le processus de restauration. Selon l’ampleur des dégâts, l’entreprise peut avoir recours à une collaboration avec des entreprises spécialisées dans le bâtiment. Il s’agit entre autres d’effectuer des travaux pour empêcher l’humidité d’entamer la solidité du bâtiment et certains travaux de rénovation, pour vous rendre votre maison toute neuve. Et si le besoin se fait ressentir, l’entreprise peut également purifier l’air et restaurer tout type de document.

Assainissement des égouts et drains

Les dysfonctionnements du drain de fondation et de l’égout peuvent se manifester par une humidité constatée au sous-sol du bâtiment, des moisissures aux murs et même des fissures, une lenteur dans l’évacuation d’eau ou une remontée d’odeurs, etc. Il est important dans ces cas de faire appel à un professionnel. Une évaluation de l’étendue des dégâts peut alors être faite, pour donner lieu à des actions concrètes de restauration. Il est généralement question de nettoyage des tuyaux de canalisation et de désengorgement. Quand le drain est défectueux, il faut nécessairement remplacer les conduits d’évacuation et des travaux d’étanchéité sont à prévoir. Sachant qu’il faudrait une excavation du sous-sol, et probablement des travaux d’isolation, la restauration peut s’étendre sur plusieurs semaines.