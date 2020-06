Désinfection et décontamination à l’heure du Covid

Nous vivons une période où nous comprenons plus que jamais l’importance de la désinfection et de la décontamination de nos différents locaux. Tout environnement dans lequel nous vivons est potentiellement dangereux pour l’hygiène et la santé de l’homme ; c’est la raison pour laquelle il faut veiller à prendre les dispositions qui s’imposent en matière de décontamination et de désinfection.

Des microorganismes avec différents niveaux de nocivité peuvent être présents dans les milieux de travail et de vie. Les moisissures peuvent causer des troubles sérieux de santé, l’amiante est également une substance dangereuse, et il convient de faire appel à des experts pour procéder à une décontamination. Qu’il s’agisse d’un lieu de travail ou d’une maison, selon le cas, on ne devrait pas hésiter à faire un pas dans ce sens. La prévention est la véritable solution qu’on peut mettre en œuvre.

Pourquoi procéder à une désinfection/décontamination ?

Tout comme il est important de procéder au nettoyage dans un lieu de travail pour éliminer les saletés et déchets visibles, et s’assurer d’un environnement de travail sain, il en est de même pour la désinfection ou la décontamination. Bien souvent, nous sommes entourés de ces éléments que nous ne voyons pas, mais qui peuvent causer de grands troubles sur notre santé. Il s’agit de bactéries, de virus, de champignon, etc. Une désinfection des locaux de l’entreprise permet d’éviter la propagation d’une infection par ces micro-organismes. Ce sont souvent ces derniers, invisibles à nos yeux, qui peuvent être particulièrement dangereux et même mortels. Une désinfection et un nettoyage préventif constituent les meilleures manières de préserver la santé des personnes.

L’amiante est une substance qui a été reconnue très nocive pour la santé, et responsable même de cancers dans les voies respiratoires. Une décontamination amiante s’impose donc pour tout milieu susceptible d’avoir été contaminé par cette substance. Les conséquences sont sournoises et peuvent se développer sur de longues années, avant qu’une pathologie se manifeste. Les moisissures sont également très nocives lorsqu’elles se prolifèrent en grande quantité. Les particules libérées dans l’air que nous respirons sont à l’origine de plusieurs problèmes de santé comme la toux ou des maux de de gorge, et même des éruptions cutanées. Une décontamination moisissures est le meilleur moyen de prévenir ces troubles.

Décontamination & test de moisissure et amiante

Avant de procéder à une décontamination pour les moisissures ou pour l’amiante, on effectue généralement un test pour déterminer la présence ou de non de ces substances dans l’endroit ou l’espace concerné. La décontamination et le test de moisissure et amiante sont donc liés.

Les tests de moisissures et amiante

Dans le cas des moisissures, elles peuvent être visibles et remarquables. Dans ce cas, le diagnostic est posé. Mais il existe des cas où elles sont dissimulées et le test par le professionnel viendra confirmer ou infirmer leur présence dans le milieu. Si les personnes étant dans le milieu commencent à avoir des symptômes liés à la présence de moisissures, un test est recommandé. Pour ce qui concerne l’amiante, faire appel à un professionnel est meilleur. Ce dernier saura prendre les dispositions adéquates de protection pour le client et lui-même. Il n’est pas conseillé d’essayer de manipuler des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.

Décontamination

Lorsque le test se révèle positif, une décontamination des locaux s’impose. Une entreprise spécialisée et accréditée dans le domaine est celle qui pourra conduire à bien cette mission. Que ce soit pour les moisissures ou l’amiante, référez-vous à une entreprise de décontamination pour assurer un environnement sain à vos employés pendant les heures qu’ils passent à travailler dans les locaux de votre l’entreprise

Profitez du confinement pour une désinfection/décontamination

Pour une désinfection des entreprises à Montréal, le bon timing c’est maintenant ! Pourquoi ne pas profiter de cette période de confinement pour éliminer tous ces petits germes qui mettent en danger la vie des travailleurs ? Ce ne serait que salutaire surtout en ce moment. Désinfecter vos locaux de tous virus ou bactéries est une bonne mesure à prendre avant que le travail ne reprenne effectivement, comme avant la crise. Profitez aussi pour faire une décontamination aux moisissures et à l’amiante s’il y a lieu. Quand on sait que les moisissures peuvent causer des symptômes similaires au covid 19 comme la toux ou le mal de gorge, il est judicieux d’éliminer toute source de confusion ou de panique au milieu des employés.

Les habitations ne sont pas du reste

Les milieux professionnels ne sont pas les seuls concernés par la désinfection ou la décontamination. Les maisons aussi sont concernées. Les moisissures sont aussi courantes dans les habitations, et on peut vite les repérer et les éliminer. Mais la nécessité d’un professionnel peut s’imposer vu l’ampleur des moisissures. Il ne faut donc pas hésiter à contacter une entreprise spécialisée dans le domaine pour une décontamination.

La présence d’amiante peut être détectée également dans une maison. En rénovation par exemple, des tests s’imposent pour éviter que les travailleurs sur le chantier ne s’exposent à l’inhalation de particules libérées par l’amiante dans l’air. Une décontamination sera nécessaire en cas de présence d’amiante.

Il ne faut pas attendre de voir des employés manifester des symptômes pour procéder à une désinfection ou décontamination. Les conséquences peuvent être terribles, avec des pertes en vies humaines. L’entreprise elle-même fera certainement face à des difficultés si son personnel est en majorité contaminé par un agent pathogène dans l’air. On a vu la dangerosité de ces agents pathogènes avec le covid 19.

Saisir l’opportunité du confinement pour faire désinfecter ou décontaminer les locaux de son entreprise est une bonne disposition préventive. Les habitations ne doivent pas être du reste. Vous pourrez trouver des entreprises spécialisées dans la désinfection des logements, bureaux et entreprises.

Lutter contre des agresseurs visibles et palpables de notre santé est de loin facile, comparé à la lutte contre ces substances et microorganismes qui circulent librement dans l’air que nous respirons sans qu’on puisse les identifier immédiatement. Prévenir demeure donc la solution la plus efficace pour préserver notre santé.