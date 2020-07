Les organismes communautaires pour les familles toujours méconnus

Le regroupement Vers l’avant, 0-5 ans! a annoncé la fin du financement d’Avenir d’enfants et a présenté les faits saillants provenant de la Recherche-Action 2019-2020 qui est la 2e consultation publique sur l’accès aux services après celle de 2016.

Depuis 2011, Avenir d’enfants a octroyé plus de 1 000 000 $ pour la réalisation d’actions auprès des familles et de la petite enfance dans les MRC de Beauce- Sartigan et de Robert-Cliche. Le regroupement a l’intention de continuer de se concerter dans les années à venir, mais sans le soutien financier offert par le passé. L’aide avait permis entre autres de créer La Station communautaire qui est un répertoire d’organismes communautaires en Beauce-Etchemin. Le ministère de la Famille a remis un montant de 35 000 $ pour aider les familles dans le besoin en ce temps de pandémie. L’aide avait permis entre autres de créer La Station communautaire qui est un répertoire d’organismes communautaires en Beauce-Etchemin.

La Station communautaire

Existant depuis 2016, La Station communautaire continuera d’être à l’affût des besoins de sa communauté pour les années à venir. La Recherche-Action 2019-2020 a permis de constater une belle évolution des organismes et organisations à vouloir mieux répondre aux besoins des familles. Les résultats qui en découlent démontrent aussi que le filet de sécurité qui se tisse autour des familles est de plus en plus serré. L’accessibilité aux services passe d’abord et avant tout par la connaissance des services de son milieu, ce que La Station communautaire promeut à travers sa plateforme web, mais aussi via les médias sociaux.

Faits saillants

Mélissa Martineau explique que même en 2020, les services communautaires offerts aux familles sont encore méconnus comparativement aux services offerts au public. Les moyens de communication les plus utilisés sont : Facebook, Internet et le bouche-à-oreille.

De plus, 95 % des familles qui ont répondu au sondage ont un accès à Internet et font de la recherche en majorité à partir de leur téléphone cellulaire.

Ce qui freine les gens à utiliser les ressources disponibles est : le manque de temps, des horaires d’ouverture qui ne conviennent pas et la croyance que les organismes existent seulement pour les familles en grands besoins.

Pour plus d’informations

Ainsi, pour plus d’informations sur les résultats de la 2e consultation des familles sur l’accès aux services, vous pourrez bientôt consulter le rapport complet ainsi que des capsules thématiques via la page Facebook de La Station communautaire. Il est toujours possible de contacter la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemin pour plus de détails.

Vers l’avant, 0-5 ans! est un regroupement de partenaires des MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan travaillant auprès des enfants 0-5 ans et de leurs familles. Il est soutenu financièrement par Avenir d’enfants. Il est composé d’une douzaine de partenaires de la communauté qui travaillent sur 3 axes : le développement du langage des enfants, l’amélioration des compétences parentales et l’amélioration dans l’accès aux services communautaires.