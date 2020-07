Deux bénévoles de la Fondation Santé Beauce-Etchemin récompensés

Deux bénévoles à la Fondation Santé Beauce-Etchemin ont reçu le « Prix de la présidente 2019-2020 ». Il s’agit de Françoise Giguère et Paul Veilleux. C’est lors de l’assemblée générale annuelle le 30 juin dernier à l’Hôpital de Saint-Georges et en mode virtuel.

Manon Veilleux a décerné cette mention d’honneur à deux bénévoles exceptionnels qui par leur présence, leur participation et leur engagement constant ont contribué à assurer le développement de l’organisme philanthropique.

Chef d’unité du programme de chirurgie et des soins intensifs à l’Hôpital de Saint-Georges, Françoise Giguère s’est occupée du comité hospitalier de la fondation et a siégé au conseil d’administration pendant plus de huit ans. Membre du comité des équipements, elle a aussi fait de nombreuses recommandations qui ont mené à l’acquisition d’équipements médicaux et a contribué à l’élaboration de nombreux projets signés par la FSBE tout en représentant le milieu infirmier.

« J’avais la certitude, et je le crois toujours, que l’on doit se rapprocher des patients pour prendre soin d’eux, répondre à leurs besoins de santé, que ce soit en santé physique ou mentale, peu importe leur âge, qu’ils soient hospitalisés, qu’ils vivent en centre d’hébergement ou qu’ils fréquentent le CLSC », a indiqué Mme Giguère.

Hommage à M. Paul Veilleux

Paul Veilleux qui, grâce à son expertise comptable, son temps et à ses convictions profondes, a fait progresser la Fondation Santé alors qu’il y occupait le poste de trésorier, membre de l’exécutif et du conseil d’administration.

M. Veilleux a été un des rares administrateurs à avoir œuvré sous la gouverne de trois présidents à savoir Me Roger Doyon, Claude Desjardins et Manon Veilleux lesquels ont, tour à tour, apprécié ses compétences, sa solidarité et son dévouement. Son engagement et sa fidélité à la cause de la santé pour le mieux-être des gens de sa communauté ont été exemplaires et demeurent grandement appréciés.

« Il y a un peu plus d’un an, la maladie m’a contraint à mettre un terme à mes activités, mais mon cœur, et il en sera toujours de même, est incontestablement attaché à jamais à la Fondation Santé Beauce-Etchemin et à toute l’équipe. La vie m’a fait réaliser à quel point la santé est un bien précieux, à quel point nous avions d’excellents services dispensés chez nous, à quel point la fondation a raison d’être et doit poursuivre sa mission », dit M. Veilleux.

Après avoir remercié et félicité les deux récipiendaires, Manon Veilleux a accepté de poursuivre son mandat de présidente de la FSBE jusqu’en 2022. Le conseil d’administration est composé de Isabelle Beaulieu, Pauline Baillargeon Pépin, Nancy Fortin, Diane Pomerleau, Lyne Poulin ainsi que de François Bégin, Dominic Drouin, Stéphane Giguère et Yoland Létourneau qui s’ajoutent à Christine Fecteau, Suzie Gendreau, Dre Stéphanie Rodrigue, Émilie Turcotte ainsi que Denis Lévesque, Luc-Antoine Manneh, Pascal Mercier, Jean-Guy Paquet et Alexandre Toulouse.

« Je remercie aussi madame Marie-Klaude Gagnon qui cède son poste à un collègue de Desjardins », termine Manon Veilleux.