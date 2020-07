Inauguration de l'espace mémoire à Lac-Mégantic

La Ville de Lac-Mégantic a inauguré lundi un espace dédié à la commémoration de la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013.

L’Espace mémoire vise à se remémorer qu’il y sept ans, un convoi ferroviaire de 72 wagons-citernes a déraillé et explosé dans la ville de Lac-Mégantic causant la mort de 47 personnes et détruisant une grande partie du centre-ville.

Un monument en pierre a été érigé sur l’ancien site du Musi-Café pour l’aménagement du site.

Le premier ministre Justin Trudeau a également souligné le septième anniversaire de la tragédie:

« Aujourd'hui, je me joins aux Méganticois et à tous les Canadiens pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Il s’agit de l’accident ferroviaire le plus mortel de l’histoire moderne de notre pays ».