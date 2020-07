Plus de 470 livraisons d'épicerie par la Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins

Depuis le 22 mars, la Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins a fait plus de 470 livraisons d’épicerie aux citoyens des treize municipalités de la MRC des Etchemins.

Il a été décidé de cesser ce service de livraison à partir du 17 juillet. Il avait été mis en place au début de la pandémie. Ce projet a été possible grâce aux employés et aux adolescents de la MDJ. De plus, la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin et Cogeco Câble ont offert une aide financière.