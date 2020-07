Un nouvelle plateforme virtuelle offerte aux ainés

La Fondation Sunny D. Extrême lance aujourd’hui une plateforme Web pour briser l’isolement des aînés en centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et en résidences pour personnes âgées. La plateforme virtuelle est animée bénévolement par des jeunes de partout à travers le Québec.

Cette initiative dénommée Pour garder les liens, de loin!, est une plateforme Web alimentée par de jeunes bénévoles qui souhaitent offrir de leur temps pour entrer en contact avec des aînés de façon virtuelle, en partageant des photos, des dessins et des vidéos. À l’heure actuelle, plus de soixante-dix jeunes des différentes régions du Québec s’y sont déjà inscrits pour partager leurs messages de solidarité à leur façon.

Les jeunes ont le loisir de déposer leur matériel directement sur le site Web de la Fondation et les CHSLD et résidences pour aînés inscrites peuvent les télécharger et les visionner, avec leurs résidents. Il est même possible de tenir des rencontres en direct, entre des aînés et des jeunes, au moyen de tablettes disponibles dans les différents lieux d’hébergement.

Les jeunes de la région voulant participer à ce mouvement d’entraide sont donc invités à se rendre sur la plateforme de la Fondation Sunny D. Extrême pour y déposer leur contenu. Les CHSLD et les résidences pour personnes âgées voulant partager le message de ces jeunes avec leurs résidants sont également invités à s'inscrire sur le site Web de la fondation.

La Fondation Sunny D. Extrême a été fondée à Shawinigan par Alain Desbiens dont la mission principale est de faire le pont entre les générations par le biais d’activités intergénérationnelles.

Depuis maintenant huit ans, le Programme Sunny Action invite les adolescents de 12 à 17 ans à s’impliquer bénévolement dans les CHSLD du Québec pendant la période estivale.