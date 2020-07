Des élèves font un don de 10 100 $ pour la santé des jeunes et des familles

Les Citoyens du Monde de l’École des Deux-Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges ont donné 10 100 $ pour soutenir la cause de la santé des jeunes et des familles au CLSC et à l’Hôpital de Saint-Georges.

Tout au cours de l’année, quelque 495 élèves du programme des Citoyens du Monde ont réalisé diverses activités, dont le « Bas de Noël », afin de contribuer activement au support et au développement de la communauté.

Grâce à ces initiatives appuyées par les directions d’écoles, les enseignantes et enseignants du programme, les actions des Citoyens du monde serviront à aider les gens de la région. Tel que prévu, deux moniteurs de signes vitaux seront ajoutés en médecine de jour à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

De plus, il sera possible d’ajouter quatre infantomètres muraux et balances pédiatriques avec stadiomètre en santé scolaire au CLSC de Saint-Georges pour répondre aux besoins de la clientèle.

« Dès le 12 mars, nos activités ont pris fin en raison de la pandémie du coronavirus. Quoi qu’il en soit, bien des efforts avaient été déployés jusque là pour réussir ensemble à atteindre notre objectif. Et heureusement. Aujourd’hui, les Citoyens du monde peuvent être fiers du résultat final et je tiens à féliciter chaque membre du groupe », indique la coordonnatrice, madame Sylvie Boulanger.

Au nom des administratrices et administrateurs bénévoles de la Fondation Santé Beauce, Mme Christine Fecteau se réjouit de ce partenariat qui permet d’associer à la famille de la FSBE, des jeunes aussi inspirants « Du fond du cœur, nous vous remercions sincèrement. Toute la collectivité vous en est redevable et nous l’apprécions grandement », a-t-elle dit.