Un couple de Beauceville honoré par leur petit-fils

Le couple formé de Jeanne d’Arc Poulin et Roger Mathieu est gagnant de la première édition du concours « Hommage à une personne aînée ». Ceci est une initiative de la Ville de Beauceville.

Le concours consistait à écrire un texte d’un maximum de 100 mots dans lequel il devait exprimer principalement pourquoi l’aîné choisi l’avait marqué et aussi s’il avait été impliqué dans la communauté beaucevilloise.

Leur petit-fils Éric Toulouse est l’auteur du texte gagnant et s’est mérité un certificat-cadeau d’achat local et le maire a remis un panier-cadeau au couple.

L’auteur s’est mérité un certificat-cadeau d’achat local et M. le maire a remis un panier-cadeau aux gagnants honorés.

« Je remercie ceux et celles qui ont participé et l’équipe de la Vie communautaire pour cette idée originale qui nous permet de mettre en lumière les aînés de notre belle ville. Je félicite et remercie Mme Poulin et M. Mathieu, des gens fiers et très impliqués depuis de nombreuses années dans divers organismes communautaires. Je leur souhaite la santé et de pouvoir continuer encore longtemps d’aider leur famille et la communauté. Un bel exemple à suivre de génération en génération. », mentionne le maire François Veilleux.