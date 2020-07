Un cadet de Sainte-Marie accepté au Collège militaire royal du Canada

Mathis Pouliot qui est membre du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie fait son entrée au Collège militaire royal du Canada.

La cérémonie officielle d’assermentation s’est tenue au Centre de recrutement des forces canadiennes de Québec le 29 juin dernier. Puisqu’il rejoindra la Marine royale canadienne, il porte maintenant le grade d’aspirant de marine.

Mathis entrera au Collège militaire royal de St-Jean sur le Richelieu en août prochain pour une période de 5 ans au terme de laquelle, en plus des formations militaires, il obtiendra un diplôme d’études collégiales et un baccalauréat universitaire. Il joindra par la suite l’école du renseignement militaire des forces armées canadiennes à Kingston et deviendra officier du renseignement au sein de la Marine royale du Canada.

Notons que le métier d’officier du renseignement est l’un des plus contingentés : seulement 8 candidats ont été sélectionnés cette année pour l’ensemble du pays.