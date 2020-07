Double appui financier pour l'Association TCC des Deux Rives

L’Association des TCC des Deux Rives, qui couvre les territoires de Québec et Chaudière-Appalaches, vient de recevoir un double appui financier pour soutenir son offre de services aux traumatisés cranio-cérébraux.

L'organisme bénéficiera d’un montant de plus de 50 000$ octroyé par Centraide, une somme qui provient du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) annoncé par le gouvernement du Canada en juin.

Ce soutien financier a été accordé à l’organisme afin de permettre la dispensation de ses services en toute sécurité aux personnes ayant subi un traumatisme crâniocérébral modéré ou grave et de pouvoir s’adapter à la nouvelle réalité imposée par la pandémie au cours des derniers mois.

Une aide financière de 10 000$ a également été octroyée par La Fondation Québec Philanthrope qui permettra l’achat de matériel informatique et le soutien technique à une quinzaine de ses membres un peu partout sur le territoire de Québec et Chaudière-Appalaches.

Les personnes ayant subi un TCC étant considérées comme vulnérables, la direction de l’organisme jugeait essentiel de mettre à jour ses installations de Saint-Georges afin d’assurer leur bien-être. L'aide financière de Centraide permettra l’achat de mobilier et la location de locaux plus grands afin de permettre la distanciation sociale des membres et intervenants dans un espace sécuritaire.

De plus, une éducatrice spécialisée supplémentaire a été embauchée afin de répondre aux demandes des familles et l’achat de matériel permettant la tenue d’activités en ligne auprès des personnes ayant subi un TCC et leurs proches sera fait.

L’Association des TCC des deux rives fut fondée en 1989 et a un pied-à-terre en Beauce depuis plus de dix Le point de services est installé dans le Centre communautaire Rodrigues et filles, sur le boulevard Dionne à Saint-Georges. Les éducateurs y travaillant se déplacent dans la région pour offrir des services dans les Appalaches, les Etchemins et dans toute la Beauce.

L’Association des TCC des deux rives compte plus de 700 membres dont environ 300 en Chaudière-Appalaches, 19 employés, majoritairement des éducateurs spécialisés, et dispense plus de 37 000 heures de services par année aux personnes traumatisées crâniennes et à leurs proches de Québec et Chaudière-Appalaches.