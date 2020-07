COVID-19 : 10 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont un dans Beauce-Sartigan

Un nouveau cas positif à la COVID-19 a été signalé sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan parmi les 10 relevés en Chaudière-Appalaches, selon le bilan de la santé publique.

Ceci porte à 26 le nombre total de personnes infectées en Beauce-Sartigan depuis le début de la pandémie pour 25 guérisons.

Les autres cas ont été signalés à Lévis (+3), la MRC des Appalaches (+4), la MRC de Lotbinière (+2) et la MRC des Etchemins (+2). En Chaudière-Appalaches, le rapport est maintenant de 557 infections pour 521 rétablissements, un de plus qu'hier, qui a été enregistré dans Beauce-Sartigan.

Il n'y a aucune hospitalisation.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 310 296

Nouvelle-Beauce : 55 54

Appalaches : 50 46

Lotbinière : 34 33

Robert-Cliche : 29 29

Beauce-Sartigan : 26 25

Bellechasse : 19 19

Etchemins :14 7

Montmagny : 10 7

L'Islet : 10 <5

TOTAL : 557 521 DÉCÈS: 8 (Cumulatif)

À l’échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 122 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 131.

Durant cette même période, un nouveau décès a été enregistré, pour un total de 5 673. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 18, pour atteindre un cumul de 208. Parmi celles-ci, 18 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 9. Les prélèvements réalisés le 28 juillet s'élèvent à 17 283 pour un total de 1 203 319.

Un transfert de la source de données V10 au système d'information Trajectoire de santé publique (TSP) a été réalisé le 27 juillet. Quelques ajustements découlent de cette transition et des corrections concernant le nombre de cas confirmés et le nombre de décès ont dû être apportées pour le 28 juillet. En effet, les données diffusées hier auraient dû faire état de 112 nouveaux cas (plutôt que de 176), pour un total de 59 009, et de 2 nouveaux décès (plutôt qu'aucun), pour un total de 5 672. Ces correctifs apparaissent également dans le tableau synthèse qui suit.