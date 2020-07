Évolution de la médecine: les dernières innovations

La médecine progresse à une vitesse phénoménale. Ainsi, de nouveaux traitements et de nouvelles technologies font leur apparition chaque année, et ces derniers sont bénéfiques pour les médecins comme pour les patients. À travers cet article, nous vous offrons donc un aperçu de la médecine de demain.

Technologie et quotidien des patients

Un suivi médical régulier est obligatoire pour les personnes qui souffrent de certaines maladies chroniques comme le diabète et l’hémophilie. En effet, les patients doivent se rendre à l’hôpital le plus souvent possible et cette situation n’est pas toujours facile à vivre. Heureusement, grâce à l’évolution de la médecine, il existe désormais différentes plateformes et applications pour faciliter le suivi à distance.

Les objets connectés contribuent également à faciliter le quotidien des malades. On a par exemple des thermomètres médicaux connectés et des montres connectées qui permettent de détecter si une personne présente les premiers symptômes d’une crise cardiaque. Pour ceux qui oublient souvent de prendre leurs médicaments, le pilulier intelligent est là pour les alerter.

Et comment parler d’innovation sans mentionner l’impression 3D ? Avec une imprimante 3D, on peut désormais créer des prothèses et différents équipements médicaux pour assurer le confort des patients. Ainsi, dites adieu aux plâtres rigides et remplacez-les avec des plâtres imperméables et sur mesure. L’utilisation de cette technologie permet même d’aller plus loin en créant des tissus avec les os, les vaisseaux et les organes.

Un coup de pouce pour le personnel soignant

L’évolution de la médecine n’a pas pour seul but d’améliorer le quotidien des patients. Elle aide également le personnel soignant dans la réalisation de son travail. En effet, il est désormais plus facile de diagnostiquer certaines pathologies comme la trisomie 21.

En ce qui concerne la chirurgie, de nouvelles techniques moins invasives sont découvertes chaque jour. Les résultats sont surprenants : le patient se rétablit plus rapidement. Ainsi, avec la décompression endoscopique du tunnel carpien par exemple, il est plus facile de se remettre d’une opération du tunnel carpien. C’est aussi le cas d’un neurochirurgien qui a opéré une tumeur au cerveau avec une anesthésie locale. Et pendant toute l’intervention, il a plongé le patient dans une réalité virtuelle. Avec une telle méthode, les risques ont été fortement réduits.

Vers la guérison de certaines maladies incurables

C’est certainement la meilleure nouvelle: l’évolution de la médecine permettrait de trouver de véritables traitements pour certaines maladies incurables. C’est le cas de l’Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui a déjà atteint plus de 40 millions de personnes à travers le monde. Si aucun traitement ne s’est avéré efficace jusqu'à présent, une nouvelle trithérapie pourrait marcher. Bien sûr, il reste encore quelques années de recherches avant que ce traitement soit fonctionnel.