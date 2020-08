Les 5 principaux types de maintenance industrielle

Peu importe le type de complexe industriel, un système de maintenance doit absolument être mis en place pour assurer la sécurité des employés et la qualité de la production. Pour le secteur de la maintenance industrielle, il y a cinq principaux types.

La maintenance préventive

Cette maintenance est effectuée par des techniciens pour prévenir l’apparition de panne ou de dysfonctionnement. Elle inclut notamment les pièces détachées, les composantes, les machines et les équipements. L’objectif consiste à réduire au minimum les risques. Pour améliorer le suivi et la planification de la maintenance préventive, de nombreuses entreprises se tournent vers des outils technologiques précis et efficaces.

La maintenance préventive systématique

Cette maintenance est très similaire à la maintenance préventive régulière, mais elle est systématiquement effectuée par des techniciens à un intervalle de temps régulier. Elle implique ainsi une inspection régulière de l’ensemble des installations et des équipements ainsi qu’un remplacement rapide des pièces défectueuses. Étant donné que la maintenance est effectuée très régulièrement, les techniciens possèdent des données très précises et peuvent repérer plus facilement les risques de dysfonctionnement.

La maintenance préventive conditionnelle

Ce type de maintenance implique la numérisation des procédés de maintenance industrielle du complexe. Pour y arriver, les différents équipements et machines de l’usine doivent collecter des données précises sur l’état général des infrastructures et produire des rapports détaillés. Les outils informatiques permettent également d’automatiser une partie de la maintenance industrielle. Les techniciens doivent surveiller les paramètres et les indicateurs clés du complexe et intervenir au bon moment pour éviter les pannes.

La maintenance prédictive

Cette maintenance se déroule principalement en amont d’un problème ou d’un dysfonctionnement du système. Grâce aux solutions de traitement des données et à l’intelligence artificielle, les entreprises peuvent prévoir les pannes et anticiper les problèmes. Les responsables du complexe industriel peuvent ainsi planifier des interventions et diminuer les risques d’une panne surprise.

La maintenance corrective

La maintenance corrective consiste à repérer les défauts du système et à les corriger dès leur apparition. Ce type de maintenance est nécessaire lorsque la panne n’a pas été prévue en avance par les systèmes de régulation et de récolte de données.

La maintenance corrective est effectuée par des techniciens en maintenance industrielle spécialisés dans la résolution rapide de problème. Pour éviter de perturber trop longtemps la production du complexe industriel, le ou les professionnels doivent réfléchir rapidement pour identifier clairement la source du problème. La maintenance corrective n’a pas été planifiée et peut représenter une dépense importante pour les entreprises. Pour diminuer le coût des réparations, certaines entreprises opteront pour une maintenance palliative de courte durée qui leur permettra de reprendre leur cadence de production tout en préparant un plan pour efficacement réparer ou remplacer les éléments défectueux.

Pour éviter la maintenance corrective, les entreprises misent de plus en plus sur les technologies pour prévenir les pannes et les dysfonctionnements. Des outils de qualité supérieure sont utilisés pour recueillir des mesures précises et permettre une analyse rapide et efficace des données.