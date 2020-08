COVID-19: quatre nouveaux cas pour cinq rétablissements en Chaudière-Appalaches

Le nombre de personnes rétablies de la COVID-19, soit cinq, surpasse les nouveaux cas (4) dans la région de Chaudière-Appalaches, selon le dernier bilan de la santé publique régionale.

Au cumulatif, on compte 586 cas positifs et 554 guérisons. Il n'y a aucune hospitalisation.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 322 305

Nouvelle-Beauce : 56 55

Appalaches : 52 51

Lotbinière : 37 34

Beauce-Sartigan : 32 27

Robert-Cliche : 29 29

Bellechasse : 21 19

Etchemins :17 15

Montmagny : 10 10

L'Islet : 10 9

TOTAL : 586 554 DÉCÈS: 8 (Cumulatif)

À l’échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 104 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 60 917.

Aussi, six nouveaux décès ont été enregistrés dans les 24 dernières heures, dont quatre survenus entre le 6 et le 11 août, un décès survenu avant le 6 août et un autre dont la date est inconnue, pour un total de 5 715.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de deux par rapport à la veille, avec un cumul de 149. Parmi celles-ci, 23 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de trois. Les prélèvements réalisés le 11 août s'élèvent à 15 259, pour un total de 1 409 690.