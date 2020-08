Le Pavillon intergénérationnel Nicole-Poulin est officiellement inauguré

En présence d'une cinquantaine de personnes dont plusieurs dignitaires et partenaires, les administrateurs du Centre du Troisième Âge de Saint-Martin ont procédé en début d'après-midi aujourd'hui à l'inauguration officielle du Pavillon intergénérationnel Nicole-Poulin, en l'honneur de cette bénévole qui était présidente du conseil d'administration de l'organisme et qui s'y dévouait depuis plus de 10 ans.

Décédée en avril dernier, Mme Poulin a fait carrière dans le secteur de l'entretien et au moment de sa retraite, elle a mis bénévolement son expertise au service du centre pour aînés, notamment au niveau de l'approvisionnement, de l'entretien ménager, de la formation du personnel au respect des normes de salubrité en plus d'épauler le personnel attitré lors du service quotidien des repas.

Après la bénédiction du pavillon par l'abbé Donald Cliche, c'est l'époux de Nicole Poulin, Claude Boucher, qui a procédé à la traditionnelle coupe du ruban en compagnie de la famille du couple.

La structure extérieure, fabriquée par l'entrepreneur François Mathieu de Beauceville, est d'une superficie de 320 pieds carrés sur dalle de béton.

La construction et l'aménagement ont nécessité un investissement total d'environ 25 000 $, le tout financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme Nouveaux Horizons (15 555 $), la municipalité de Saint-Martin (1 000 $), Pharmacie Robert Boucher et Audrey Morin (1 000 $) alors que le centre des aînés lui-même a investi près de 4 000 $. Pour sa part, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière a consenti une somme de 2 826 $ pour les équipements dédiés au nouveau pavillon (balançoire, chaises, tables, jardinières).

À noter que le Centre du Troisième Âge de Saint-Martin célèbre cette année son 35e anniversaire d'existence.