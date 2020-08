Le domaine Tashereau vous invite à découvrir le Shinrin-Yoku

C’est dimanche le 9 août dernier que se déroulait la toute première activité de Shinrin-Yoku ce « bain de forêt » thérapeutique antistress au Domaine Taschereau-Parc nature de Sainte-Marie.

Premièrement: qu’est que le Shinrin-Yoku? Il s’agit d’une promenade en forêt ou en milieu urbain dit « naturel », où différentes invitations à relaxer et à retrouver un bien-être physique et psychologique sont proposées par un guide certifié. Le silence est de mise afin d'initier les participants à une immersion dans la nature, leurs sens étant alors sollicités entièrement.

La pratique répétée de séances de Shinrin-Yoku permettrait plusieurs changements bénéfiques pour la santé et le bien-être.

Dimanche dernier une douzaine de personnes s'est rassemblée pour pratiquer le Shinrin-Yoku sous la supervision de madame Bernadette Rey, guide certifié auprès de l’Association of Nature & Forest Therapy aux États-Unis, fondatrice de Shinrin-Yoku Québec et présidente de INFOM Canada.

« Nous avons marché le parc pendant trois heures dimanche après-midi. Comme je fréquente cette forêt depuis 25 ans en compagnie de mon conjoint Jean Cliche, il me fallait réinventer mon regard, ajouter un angle sensible à ce que je voyais, je sentais, je touchais et j’entendais. Ce fut un moment d’arrêt, une pause, un confinement boréal. », commente Aline Carrier, participante à l'activité de Shinrin-Yoku de dimanche dernier.

D’autres activités Shinrin-Yoku avec guides seront proposées bientôt au Domaine Taschereau- Parc nature afin de faire suite à la demande de nombreuses personnes.

Les personnes intéressées à participer sont invitées à contacter le domaine Taschereau.

Le Domaine Taschereau-Parc nature ambitionne de devenir l’une des premières forêts propices au Shinrin-Yoku au Canada.