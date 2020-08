Thibaudeau, Thibodeau et Bourque: connaissez-vous vos racines acadiennes?

Aujourd’hui, 15 août est la fête nationale de l’Acadie. Pour souligner cet anniversaire, Jean-Nicol Dubé, président de la Société de Généalogie de Beauce, nous parle de deux grandes familles beauceronnes d’héritage acadien: Les Thibaudeau (ou Thibodeau) et les Bourque.

En Beauce, la grande famille Thibodeau (ou Thibaudeau, j’alterne dans l’écriture du nom pour ne pas faire de jaloux!) est d’origine acadienne.

Pendant la grande déportation des Acadiens par les Anglais, les Thibodeau ont réussi à s’enfuir en voyageant par les terres et par les forêts, là où les Anglais n’osaient pas s’aventurer en raison de l’amitié des exilés avec le peuple abénakis, avant de s’installer en Beauce.

M. Dubé nous raconte que dans la région, plusieurs membres de la famille Thibaudeau ont longtemps été appelés les « Cayens », une déformation du mot « Acadiens » qui réfère, bien sûr, à leurs origines. Toutefois, un autre « clan » de Thibodeau ne faisait pas partie des « Cayens », on les appelait les Thibaudeau « Mottés » en l’honneur d’un de leur ancêtre nommé Timothée Thibodeau. Malgré que le surnom des « Cayens » fait directement référence à leur origine, Timothée Thibaudeau était lui aussi d’origine acadienne, raconte Jean-Nicole Dubé.

La raison du clivage entre « Thibodeau » s’inscrit dans une histoire plus récente, nous explique le président de la Société de Généalogie. Les Thibaudeau « Cayens » tenaient dans leur rang des personnages importants des personnages du monde communautaire et du monde des affaires comme Yvon Thibaudeau, George Thibaudeau et Andréa Thibaudeau.

Les Thibaudeau « Mottés » qui avaient un peu moins d’hommes d’influence dans leur famille ont toutefois également eu des personnages fascinants tels que Jacques Thibaudeau, un homme reconnu pour avoir peinturé les hauteurs de centaines d’églises dans la province.

M. Dubé nous raconte que, de sa propre expérience lorsqu’il travaillait sur des chantiers de construction, il avait la chance de voir les Thibaudeau amicalement se traiter de « Maudits Cayens !» et de « Maudits mottés! » de part et d’autre!

« Toute cette rivalité reste amicale et humoristique », précise M. Dubé.

Les Bourque

Les « Bourque » de la Beauce sont également de provenance acadienne. Avec les Thibodeau, ils forment les deux grandes familles beauceronnes dont l’origine acadienne est certaine et bien documentée, explique M. Dubé. Les Bourque s’appelaient, à l’origine, les « Bourg ». Le nom a ensuite été déformé pour devenir « Bourque ». Contrairement aux Thibodeau, les Bourque ne se sont pas installé dans la région après une grande fuite mais, se sont progressivement installer en Beauce au fil des années après la déportation des Acadiens de la fin de 18e siècle.

Parmi eux, on peut penser à Pierre Bourque, homme d’affaires ayant créé la Menuiserie des Pins en 1946. Le pont de la trentième rue à Notre-Dame-des-Pins est nommé en son honneur.

Société de généalogie de la Beauce

La Société de généalogie de la Beauce a été fondée en 1991 par Madame Thérèse Gamache Doyon avec l’aide de sa fille Francine. La Société possède énormément de documentation, dont les répertoires des mariages de la Beauce et de plusieurs régions environnantes, afin de retracer les origines de gens d’ici. Les bureaux de la Société de Généalogie de Beauce sont présentement fermés en raison de la COVID-19.