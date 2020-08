5 solutions quand les rongeurs vous envahissent

Les rongeurs infestent votre demeure ? Au vu des dégâts qu’ils peuvent causer, nous vous conseillons de ne pas traîner. Sans plus tarder, choisissez donc parmi ces 5 solutions efficaces que nous vous proposons pour vous débarrasser des souris et compagnie.

Les pièges

Il existe différents types de pièges (piège métallique, piège avec appât, piège à glu, piège électrique) que vous pouvez installer dans différentes zones de la maison afin d’attraper ces vilaines bêtes qui perturbent votre quotidien. Pour que cette technique fonctionne, il est important de bien choisir les endroits où vous allez entreposer les pièges. Par ailleurs, n’hésitez pas à utiliser des appâts qui dégagent une forte odeur (beurre d’arachide, graisse de bacon) pour les attirer. Et une fois que vous aurez installé les pièges, n’oubliez pas de les vérifier chaque jour.

Les poisons

Puisque les rongeurs sont nuisibles, vous avez le droit de les exterminer. N’hésitez donc pas à utiliser des poisons ou des appâts mortels pour vous en débarrasser. Vous n’avez pas besoin d’acheter des produits coûteux et dangereux. Il vous suffit de concocter un mélange mortel avec les ingrédients que vous avez chez vous. Si vous avez affaire à des souris et des rats par exemple, vous pouvez utiliser du soda, du poivre, des feuilles de laurier ou encore un mélange de plâtre et de chocolat.

Les appareils à ultrasons

Il existe une grande variété d’appareils à ultrasons que vous pouvez utiliser pour faire fuir les rongeurs sensibles comme la souris. Cependant, il faut noter que ces appareils sont peu efficaces et limités puisque les rongeurs finissent très vite par s’y habituer.

Avoir un chat chez soi

Si vous aimez les chats, faites d’une pierre deux coups en accueillant un chat chez vous. En un rien de temps, vous ne trouverez plus aucune trace de rongeur dans votre demeure. Bien sûr, vous avez intérêt à bien choisir votre chat. Eh oui, optez pour un chat chasseur et non un gros paresseux.

Demander à un professionnel

Dans certaines situations, toutes les astuces proposées plus haut peuvent être inefficaces. En effet, si vous avez toute une horde de rongeurs chez vous, vous aurez du mal à les combattre seul. Si la situation vous échappe, appelez donc des exterminateurs professionnels pour vous aider. Avec l’aide d’un exterminateur de souris efficace et bien équipé, vous vous débarrasserez de ces rongeurs en un temps record.

Une fois que vous aurez mis un terme à l’invasion, n’oubliez pas de prendre toutes les précautions pour éviter une nouvelle attaque. Pour cela, adoptez des gestes assez simples comme l’entretien de la maison et du jardin. Bouchez bien tous les trous dans les murs et faites attention à vos poubelles !