Le souper-spectacle « Sous les Étoiles » récolte plus de 165 000$ pour la Fondation Moisson Beauce

Le souper-spectacle virtuel « Sous les Étoiles » de la Fondation Moisson Beauce qui a eu lieu samedi dernier remporte un franc succès.

La soirée caritative, sous la présidence d’honneur de monsieur Charles Dutil, a ramassé la somme de 165 232$ pour la Fondation, ce qui est au delà des 100 000$ espérés.

Cette année la formule du souper-spectacle habituelle a dû être revue à cause de la pandémie et des mesures d'hygiène qui y sont attachées. Par conséquent, les spectateurs assistaient à cette soirée depuis chez eux.

L'évènement accueillait en vedette Gregory Charles, accompagné de ses musiciens. D'autres artistes surprises ont également fait honneur de leur présence comme par exemple, Élyse Marquis, Éric Bruneau, Vincent Leclerc, Mélanie Pilon, Louis Champagne, Benoit McGinnis.

De plus, cette soirée a permis de mettre en lumière six restaurants de Saint-Georges dont les spectateurs pouvaient déguster un repas durant la soirée : Le Point Virgule, La Table du Junior, Le Rock Café, La Vieille Tablée, Chez Gérard, VG Café.

Enfin, Nicole Jacques a profité du souper pour annoncer qu'elle prendra sa retraite en décembre prochain après 12 années à la direction générale de Moisson Beauce.

« Merci à la formidable équipe du comité organisateur et à tous les collaborateurs et participants, de leur appui indéfectible et du temps qu’ils ont consacré à la préparation de l’événement, qui a fait de cette soirée un témoignage d’entraide et de soutien à la cause de la sécurité alimentaire. J’en garderai des souvenirs mémorables bien après mon départ. », souligne Nicole Jacques.

Ce souper-spectacle n'aurait pas été possible sans la participation de la Caisse Desjardins de la région de la région Chaudière-Sud et des Etchemins ainsi que tous les partenaires de la soirée, donateurs, participants et collaborateurs.