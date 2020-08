La SAQ lance un appel aux dons pour Moisson Beauce

Dès aujourd'hui et jusqu'au 2 septembre, la Société des alcools du Québec (SAQ) convie les Québécois à poser un geste de solidarité, dans le cadre de sa campagne de la rentrée au profit des Banques alimentaires du Québec (BAQ), dont Moisson Beauce.

Pour contribuer, il suffit d'effectuer un don à la caisse ou de se procurer un emballage-cadeau ou une boîte en bois.

Pour Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ, il est important de récidiver avec une seconde campagne de levée de fonds cet automne, après le succès de celle réalisée le printemps dernier.

« Dans les circonstances actuelles et avec la rentrée scolaire qui approche, il est important de pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre possible de personnes qui connaissent des difficultés à se nourrir convenablement à cette période de l’année.» a confié Catherine.

Depuis 11 ans, la SAQ a pu remettre plus de 7,9 millions de dollars au réseau des BAQ. Le soutien financier de la SAQ est le plus important pour l’organisme qui soutient des banques alimentaires aux quatre coins du Québec.

Le réseau des BAQ a maintenant plus de 30 ans. Avec ses 19 Moisson et ses 13 membres Associés partout au Québec, 1 200 organismes communautaires répondent à plus de 1,9 million de demandes d’aide alimentaire par mois. Il permet de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre adéquatement aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité, et ce, de

manière équitable à travers toute la province.

La Banque alimentaire Moisson Beauce, organisme de bienfaisance, œuvre depuis plus de 25 ans pour le respect du droit fondamental à se nourrir. Chaque mois, ce sont 11 669 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire dont 31 % sont des enfants.

Grâce à ses programmes de récupération, de tri, de transformation et de redistribution, l’organisme a distribué en 2019 près de 740 mille kg de denrées et autres produits essentiels, représentant une valeur monétaire de près de 4,7 millions de dollars, par l’entremise des 61 organismes communautaires accrédités des régions de Chaudière‑Appalaches et du Granit.

Moisson Beauce est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de ses nombreux bénévoles qui ont donné plus de 12 705 heures au cours de la dernière année, représentant une valeur de 173 410 $.