Une campagne qui souligne l'importance de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer

À l'occasion du mois international de la maladie d'Alzheimer, les 20 Sociétés Alzheimer et Uniprix, lancent la deuxième édition de la campagne « Unis pour la Mémoire » visant à sensibiliser et informer le public sur cette maladie.

Une série de capsules vidéos éducatives seront diffusées dans l'ensemble des succursales d'Uniprix tout au long du mois de septembre, il sera également possible de les retrouver sur le Facebook de la compagnie et des 20 Sociétés Alzheimer. Sous forme d'animation, elles permettront de démystifier la maladie d'Alzheimer, ses signes précurseurs, son processus de diagnostic, le rôle du pharmacien et de la recherche.

Trop souvent les familles qui vivent avec la maladie ne savent pas où chercher de l'aide ni vers quelles ressources se tourner. « Avec comme objectif de faire une différence dans la vie des personnes atteintes, notre partenariat avec Uniprix permet non seulement de sensibiliser à la maladie d'Alzheimer, mais également d'outiller ces familles et de les guider vers les ressources à leur disposition », exprime Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 153 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. De plus, elle sensibilise le grand public aux conséquences de ces maladies, tout en contribuant à la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison