L’Association bénévole Beauce-Sartigan fête ses 40 ans

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) soufflera ses 40 bougies le 12 septembre prochain.

Cet organisme communautaire vient en aide aux personnes âgées et aux personnes démunies, sur tout le territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Il a été fondé le 12 septembre 1980, à La Guadeloupe, et s'appelait alors Association bénévole des Cantons.

« D’année en année, notre organisme a vécu plusieurs changements qui l’ont propulsé vers l’innovation et le renouvellement. » dit Marie-Claude Bilodeau, directrice générale.

Cette organisation a réalisé 41 013 heures de bénévolat en 2019-2020. Grâce au bénévolat, l'ABBS a pu se développer sur toute la MRC Beauce-Sartigan.

En lien avec les événements actuels, une grande fête était prévue pour honorer les bénévoles de leur généreuse implication. Toutefois, le conseil d’administration a pris la sage décision de reporter l’événement au printemps 2021.

« Il n’en demeure pas moins que nous allons être très présents dans le paysage de notre milieu puisque nous diversifions nos activités pour répondre aussi aux besoins des nouveaux aînés et que nous sommes actuellement en campagne de financement pour nous permettre d’aider encore plus », explique Marie-Claude.