Six cas de COVID-19 confirmés à la résidence Le Saint-Guillaume de Saint-Georges

La Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches a confirmé aujourd'hui une éclosion de la COVID-19 à la résidence pour aînés Le Saint-Guillaume à Saint-Georges. Actuellement, six cas, incluant des résidents et des employés, ont été déclarés positifs.

Trois des cas sont des travailleurs du chantier de construction pour l'agrandissement de l'édifice et trois sont des résidents, a indiqué le propriétaire Serge Poulin, qui est bien désolé de la situation mais qui a tenu à souligner « le travail extraordinaire » mené par la Santé publique pour venir en aide à son établissement.

La Santé publique poursuit d'ailleurs son enquête épidémiologique et toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires afin de protéger la santé des résidents et des travailleurs sont mises en place.

Des tests de dépistage ont débuté pour tester l’ensemble des travailleurs et des résidents. Ainsi, tous les résidents sont en isolement dans leur chambre alors que les visites sont permises pour les proches aidants seulement, à raison d’un par résident, et ce, avec l’application des mesures de précautions additionnelles;

Les mesures d’hygiènes ont été renforcées. De même, on a ajouté un gardien de sécurité à la résidence.

« Nous avons aussi une équipe de professionnels et de soins en place pour s’assurer que l’état de santé de tous les résidents soit évalué et surveillé », a précisé le service des communications de CISSS Chaudière-Appalaches lors de l'annonce.

Dans les faits, ce sont les premiers cas positifs à survenir dans un établissement pour personnes âgées de la région de la Beauce depuis le début de la pandémie en mars.

La nouvelle tombe quelques jours après que le chantier de construction pour l'agrandissement de la résidence du boulevard Dionne à Saint-George, a été fermé lundi en raison de trois travailleurs qui ont été testés positifs à la COVID-19. Le site est sous la supervision de l'entrepreneur Pomerleau,

Bilan en Chaudière-Appalaches

Quatre personnes de plus, infectées à la COVID-19, ont été signalée en Chaudière-Appalaches, dont une sur le territoire de la MRC Robert-Cliche, la première signalée à cet endroit depuis le 24 juin.

Selon le bilan de la santé publique régionale publié aujourd'hui, ceci porte le cumulatif pour le territoire administratif à 623 pour 590 rétablissements (+ 1 depuis hier dans Beauce-Sartigan). Il n'y a aucune hospitalisation.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 333 319

Nouvelle-Beauce : 61 59

Appalaches : 55 53

Beauce-Sartigan : 44 34

Lotbinière : 38 38

Robert-Cliche : 30 29

Bellechasse : 24 21

Etchemins :18 17

Montmagny : 10 10

L'Islet : 10 10

TOTAL : 620 589 DÉCÈS: 8 (Cumulatif)