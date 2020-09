C'est la Journée internationale de l’alphabétisation

L’organisme Alphare de Saint-Georges profite de la Journée internationale de l’alphabétisation et du thème de l’année 2020 « L’enseignement et l’apprentissage de l’alphabétisation en période de crise due au COVID-19 et au-delà » pour mettre en valeur le rôle des éducateurs et l’évolution des pédagogies.

Nous parlons ici d'alphabétisation auprès des jeunes et des adultes, dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.

« En effet, le rôle des enseignants et les méthodes d’enseignement utilisées ont dû évoluer à vitesse grand V chez Alphare, la crise du Covid-19 ayant amené l’équipe à revoir complètement ses façons de faire. Du jour au lendemain, les apprenants, habitués à se voir semaine après semaine, ont dû rester à la maison et se tourner vers l’apprentissage en ligne, un défi qui s’est rajouté à leurs difficultés de lecture et de compréhension. La fracture numérique, on l’a ressentie fortement chez-nous, car tous n’ont pas les mêmes compétences à utiliser un ordinateur et tous n’ont pas les moyens de s’offrir un forfait Internet à la maison. C’est donc devenu un réel défi de rejoindre les gens et de répondre à leurs besoins. Mais, avec persévérance, créativité et beaucoup d’adaptation, nous avons réussi! », de mentionner la directrice de l’organisme, Annie Poulin.

Ainsi, tous les cours et services réguliers d’Alphare sont maintenant adaptés pour se donner en personne et en ligne. De plus, en raison du contexte actuel, un rendez-vous est nécessaire pour recevoir un service.

Rappelons que le problème de l’analphabétisme est bel et bien présent en 2020. 773 millions d’adultes dans le monde n’ont pas les compétences de base en alphabétisation.

Chez-nous, 19 % des Québécois sont analphabètes (niveaux -1 et 1 de littératie) et 34,3 % éprouvent de grandes difficultés de lecture et se situent au niveau 2 de littératie. C’est pour aider ces personnes qu’Alphare est là et déploie sa mission auprès des personnes de 16 ans et plus qui souhaitent améliorer leurs compétences en lecture, en écriture, en calcul et en informatique de base. Les services sont diversifiés et bâtis sur mesure selon les besoins exprimés par les clients et les objectifs que chacun souhaite atteindre.