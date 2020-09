Le Brunch du président en formule « pour emporter »

En raison de la pandémie de COVID-19, la Fondation du cœur Beauce- Etchemin a dû revoir la formule de son traditionnel Brunch du président qui, pour cette 32e édition, sera « pour emporter ».

Pour garder la thématique du déjeuner, la Fondation propose des boîtes à lunch « brunch » au coût de 20$. Celles- ci sont conçues par le traiteur des Pères Nature.

La distribution des boîtes aura lieu le dimanche 18 octobre, entre 8 h et 12h, dans le stationnement du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin en présence du président de la Fondation, Denis Bolduc, qui espère une participation en grand nombre à cette activité-bénéfice réinventée qui permet de soutenir les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon.

Les billets, au coût de 20$, sont en vente sur le site Internet de la Fondation (www.fondation.coeur.ca). Il est également possible de s’en procurer au siège social du Pavillon du cœur du lundi au jeudi de 8h à 19h, le vendredi de 8h à 16h et le samedi de 8h à 12h (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges). Les personnes intéressées devront acheter leur billet au plus tard le lundi 12 octobre.

En prime, chaque acheteur aura la chance de remporter un vélo R-45, gracieuseté de Bodyguard Fitness alors que Desjardins s'est à nouveau associé à l'événement comme partenaire officiel de l’événement.

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développement et de la pérennité du Pavillon.

Elle assure également l’accès à des technologies médicales avancées, et ce, dans un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou à risque de l’être.