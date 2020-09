COVID-19 : 50 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 13 en Beauce

Alors qu’il a été annoncé hier que la région sociosanitaire de la Chaudière-Appalaches se trouve maintenant au palier orange du système d’alertes régionales et d’intervention graduelle, le nombre de cas positifs à la COVID-19 a augmenté de 50 sur le territoire, dont 13 en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui. On dénombre aussi trois décès supplémentaires.

Huit nouveaux cas ont été signalés dans la MRC de La Nouvelle-Beauce (81) et cinq dans Beauce-Sartigan (78). Notons aussi une hausse de trois cas dans la MRC des Etchemins. En Chaudière-Appalaches, le cumulatif est maintenant de 957 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

La Beauce compte aussi 21 rétablissements aujourd'hui: huit en Robert-Cliche, sept en Beauce-Sartigan et six en Nouvelle-Beauce. Le total en Chaudière-Appalaches est maintenant de 720 guérisons. Il y a maintenant dix personnes hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

Rappelons que le palier 3 – Alerte modérée (orange) introduit des mesures additionnelles en ciblant certains secteurs d’activité et milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. Ces secteurs font l’objet de restrictions ou d’interdictions de façon sélective. Les paliers d'alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique, qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité du système de soins.

Rappelons que ce matin, le Cégep Beauce Appalaches a annoncé un nouveau cas positif sur son campus de Saint-Georges, portant le nombre à quatre à cet établissement.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 426 347

Appalaches : 150 80

Nouvelle-Beauce : 81 68

Beauce-Sartigan : 78 56

Bellechasse : 63 39

Lotbinière : 53 41

Robert-Cliche : 44 43

Etchemins :28 22

L'Islet : 18 13

Montmagny : 16 11

TOTAL : 957 720 DÉCÈS: 13 (Cumulatif)

Établissement scolaire Nombre de cas (21-09 -2020)

École des Deux Rives (Saint-Georges) 4

École secondaire Veilleux (Saint-Joseph) 3

CIMIC (Saint-Georges) 2

École Maribel (Sainte-Marie) 2

École Mgr-Fortier (Saint-Georges) 1

Polyvalente Bélanger (Saint-Martin) 1

Polyvalente Benoit-Vachon (Saint-Marie) 1

Polyvalente de Saint-Georges (Saint-Georges) 1

Cégep Beauce-Appalaches (Campus Saint-Georges) 4

Cégep Beauce-Appalaches (Campus Sainte-Marie) 1

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 586 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 68 128.

Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais trois décès survenus entre le 14 et le 19 septembre s'ajoutent. Toutefois, le total s'élève à 5 804 décès en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 148. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, à 30. Les prélèvements réalisés le 19 septembre s'élèvent à 23 126 pour un total de 2 090 183.