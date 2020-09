La Fondation Santé Beauce-Etchemin lance sa campagne annuelle de financement

C’est sous le thème Donner pour la vie que la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) lance sa campagne de financement de 2020-2021.

Pour les responsables de l'organisme, le contexte de la pandémie fait réaliser à quel point la vie est fragile et précieuse. Voilà pourquoi la FSBE, qui est la fondation pour la vie, axe sa campagne sur un effort collectif pour prendre soin de la vie.

« Malgré le contexte du coronavirus, les autres maladies ne prennent pas de répit et il est indispensable de poursuivre l’acquisition d’équipements médicaux pour y faire face. Nous le savons, il y a toujours à faire pour répondre aux besoins des patients à l’Hôpital de Saint-Georges et des résidents dans nos centres d’hébergement. Il y a toujours et encore à faire pour aider les personnes qui ont besoin de services dans nos CSLC et celles à soutenir en soins à domicile », a expliqué la présidente de la FSBE, Manon Veilleux, dans le communiqué de presse d'annonce.

Depuis le mois de mars, la FSBE a dû annuler certaines activités de financement et a choisi de suspendre momentanément toute forme de sollicitation et ce, bien qu’elle ait accepté de financer un échographe cardiaque estimé à 250 000 $ pour qu’en toute sécurité et sans risque de contagion les bébés et les personnes atteintes par la COVID-19 ne soient pas examinées sur le même appareil.

« La demande du CISSS de Chaudière-Appalaches était urgente et pressante alors, pour le mieux-être de toute notre population nous y avons répondu sans hésiter. De la même manière, avec la complicité du Conseil économique de Beauce, nous avons veillé à récupérer du matériel de protection et poursuivi notre mission », a ajouté Mme Veilleux.

Donner selon ses moyens

« Plus que jamais, ensemble, prenons soin de nous et des nôtres, chacune et chacun à la hauteur de nos moyens, martèle la présidente. Si par le passé nous dépassions notre objectif de 400 000 $, cette année nous avons choisi d’y aller avec la générosité des gens en tenant compte des priorités dans les établissements de santé pour poursuivre notre mission, laquelle consiste à contribuer, de façon notable et durable, au déploiement de soins et de services de santé adaptés aux besoins des gens d’ici, principalement, par l’achat d’équipements médicaux. »

Il est possible de donner en ligne au www.fondationsantebe.com, en cliquant dans la section « Faire un don ». Vous pouvez également acheminer votre don par la poste au 1515, 17e rue, Ville de Saint-Georges, G5Y 4T8.

« En Beauce, les gens sont généreux. La solidarité est notre marque de commerce. Alors merci beaucoup de nous aider, en tenant compte des circonstances actuelles, à prendre soin de vous, de votre santé et de la vie », de conclure Manon Veilleux.

PHOTO — La présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Manon Veilleux – Sur l’affiche figurent Dre Ann-Sarah Drouin et l’infirmier Guillaume Nadeau.