Quelles solutions utiliser pour un garage de qualité ?

Il en faut peu pour transformer un garage. En effet, il suffit parfois de choisir le bon revêtement de sol pour avoir un garage de qualité. Mais parmi les nombreux matériaux disponibles sur le marché, lequel faut-il choisir ? Nous volons à votre secours avec ce petit comparatif.

La peinture pour béton

Si l’esthétique de votre garage vous tient à cœur, recouvrez le béton brut avec une peinture spéciale. Cette dernière ressemble à la peinture normale, mais elle donne l’impression que la surface peinte est plus dure. Bien qu’elle soit facile à appliquer (comme la peinture normale), elle présente un grand désavantage : elle est peu résistante et elle risque donc de ne pas durer face aux chocs, aux rayures, à la chaleur, aux saletés et aux différents produits tels que l’essence.

L’époxy

L’époxy est l’un des meilleures options pour le sol de votre garage. En effet, en plus d’être esthétique, ce mélange est résistant et imperméable. Si l’époxy pour garage est appliqué correctement, vous pouvez être certain que le revêtement tiendra pendant une bonne trentaine d’années malgré la chaleur et les chocs. Par ailleurs, la matière est facile à entretenir et elle ne dégage pas d’odeurs désagréables ni nocives.

Le carreau de sol

Pour un garage de qualité, vous pouvez aussi choisir le carreau. Cependant, il ne faut pas opter pour n’importe quel carreau. Pour que le revêtement soit durable, vous devez sélectionner des carreaux spéciaux en caoutchouc, en PVC, en porcelaine, en métal ou en bois d’ingénierie. Ces derniers peuvent supporter le poids important des véhicules et ils sont résistants face aux produits chimiques. En ce qui concerne la pose et l’entretien, il n’y a rien de plus simple. Il suffit d’emboîter les carreaux et le tour est joué !

Les rouleaux de plancher

Il s’agit d’un tapis épais en caoutchouc que l’on peut utiliser dans le garage. L’avantage de ce type de revêtement est qu’il est très facile à poser. En effet, il suffit de dérouler le tapis et de le placer en respectant bien les rebords. L’idéal serait de coller le tapis au sol pour qu’il ne change pas de forme et pour éviter qu’il ne bouge sous le poids et les mouvements des roues. Toutefois, même si ce revêtement est résistant, il est vite endommagé par les pneus et les produits chimiques.

Comme vous pouvez le constater, chaque revêtement a ses inconvénients et ses avantages. Il vous appartient donc de choisir selon votre budget et vos besoins. Par ailleurs, quel que soit votre choix, nous vous conseillons de faire appel à des professionnels pour la pose. Avec les bons équipements, les experts pourront réaliser les travaux en un temps record.