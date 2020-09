10 véhicules très économes en carburant

Du fait des changements climatiques, les préoccupations écologiques deviennent de plus en plus présentes au sein de la population. De nombreux conducteurs choisissent des véhicules qui consomment peu d’essence. Voici 10 véhicules qui sont reconnus pour être très économes en carburant.

Le Mitsubishi Mirage

Avec son moteur de 78 chevaux, la Mitsubishi Mirage est le véhicule non hybride le plus économe en carburant. Elle ne consomme que 6,2 L /100 km en version automatique.

Le Honda Fit

La Honda Fit consomme 6,5 L/100 km, mais son moteur de 128 chevaux et le confort qu’elle procure sont de loin supérieurs.

Le Toyota Camry

La Toyota Camry possède un moteur 4 cylindres de 203 chevaux. Sa consommation de 6,9 L/100 km équivaut à celle d’une Yaris manuelle à 106 chevaux ou d’autres modèles plus compacts.

Le Kia Niro

Le Kia Niro est le véhicule multisegment le plus écoénergétique de sa catégorie. Ce véhicule hybride rechargeable consomme moins de 5 L/100 km. Il est également possible de se procurer un modèle entièrement électrique qui possède un moteur de 201 chevaux et une autonomie de 385 km.

Le Toyota Highlander hybride

Le Toyota Highlander hybride est un VUS intermédiaire à 3 rangées qui peut remorquer jusqu’à 3500 livres. Il ne consomme que 6,7 L/ 100 km, ce qui est vraiment très peu pour un véhicule de sa catégorie. Vous pouvez vous procurer ce véhicule chez un concessionnaire Toyota à Montréal.

Le Lexus UX 200

Avec son moteur de 168 chevaux, le Lexus UX est un VUS qui consomme aussi peu que 7,2 L/100 km. Cela est dû entre autres à la une boîte CVT et l’absence d’un rouage intégral.

Le Chevrolet Silverado 1500 Duramax

Avec son moteur diesel six cylindres de 3 L, le Chevrolet Silverado 1500 Duramax est le champion des véhicules de sa catégorie. Il consomme aussi peu que 8,9 L/ 100 km pour le modèle 4x2 (9,4 L/100 km pour le modèle 4x4). Vous pouvez vous procurer ce modèle chez un concessionnaire Chevrolet à Montréal.

Le Honda CR-V

Le Honda CR-V est un VUS compact qui consomme moins de 8L/100 km. Il s’agit du 2e véhicule le plus populaire au Canada.

BMW 330i xDrive

Les voitures de luxe ne sont pas réputées pour leur faible consommation d’essence. Avec son moteur de 255 chevaux et 4 roues motrices, la BMW 330i xDrive. Cependant, de l’essence super est exigée.

Toyota GR Supra

Le Toyota GR Supra est une voiture sport avec un moteur six cylindres de 335 chevaux. Elle passe de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes et consomme aussi peu de 8,9 L/ 100 km.