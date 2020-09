Les mesures sanitaires sont renforcées dans les prisons fédérales au Québec

Le Service correctionnel du Canada (SCC) met en place des mesures additionnelles en vue de limiter la propagation potentielle de la COVID-19 dans ses établissements et ses centres correctionnels communautaires (CCC) au Québec.

Le SCC suspend les visites à toutes ses unités opérationnelles situées dans la province, ainsi que les permissions de sortir et les placements à l'extérieur des établissements.

Cette décision a été prise à la suite de vastes consultations auprès des responsables de la santé publique compte tenu de la hausse des taux de transmission communautaire du virus dans les derniers jours, et sera réévaluée chaque semaine.

Les délinquants continueront de participer sur place aux programmes et activités qui favorisent leur réhabilitation. Les services de santé continueront d'être offerts et les permissions de sortir pour des raisons médicales et humanitaires se poursuivront, au besoin. Les délinquants sont encouragés à demeurer en contact avec leurs familles et leurs proches par téléphone ou par vidéoconférence.

Rappelons qu'à ce jour, aucun cas de COVID-19 n'est signalé parmi les détenus dans les 43 établissements du SCC.

Tous les délinquants et les membres du personnel ont reçu des masques non médicaux, ainsi que des instructions sur la façon de les porter.

Il y a 10 établissements et six CCC au Québec.