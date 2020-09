Plus de 30 000 $ pour la Fondation Audrey-Lehoux

C’est un montant record de 30 577$ qui a été amassé lors de la 20e édition de l’Omnium Lactech, au profit de la Fondation Audrey-Lehoux, qui a eu lieu jeudi le 17 septembre, au club de golf de Beauceville.

L'événement était sous la présidence d’honneur de Paulin Bouchard alors que les golfeurs et golfeuses ont pu profiter d’une superbe journée pour cette édition bien particulière avec les mesures sanitaires actuelles.

Germain Lehoux, le président de la Fondation Audrey-Lehoux , a rappelé que la mission est la mise en valeur de la formation agricole, de l’implication et du leadership des jeunes de ce milieu. D'ailleurs, l'organisme remet plus de 20 000$ en bourses à des finissants et finissantes de formation agricole de la région de Chaudière-Appalaches.

La période de mise en candidature est présentement ouverte jusqu’au 16 octobre, pour les finissants qui souhaitent voir leurs efforts récompensés. Les détails et formulaires d’inscription sont disponibles sur le site internet de la fondation.

PHOTO — De gauche à droite : Paulin Bouchard, Jean-François Dion, Patrice Brochu et Germain Lehoux.