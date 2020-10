Café-discussion : Les jeunes hommes ont-ils d’autres intérêts que les chars?

Partage au masculin organise un café-discussion sur ce qui peut intéresser les jeunes hommes de nos jours, le jeudi 8 octobre, à 19 h, par visioconférence.

Les garçons sont 13 % moins nombreux que les filles à obtenir leur diplôme du secondaire après les cinq années normales de scolarité. Un jeune gars sur quatre va quitter l’école sans diplôme de niveau secondaire.

Les hommes ne représentent plus que 42 % des étudiants universitaires. Ils sont minoritaires dans 9 des 10 grands champs d’études universitaires, incluant les sciences pures. Il ne reste que les sciences appliquées où les hommes sont encore en majorité.

Mais qu’est-ce qui intéresse les jeunes hommes, aujourd’hui? Ont-ils d’autres intérêts que les chars, ou la fiesta ?

« Il nous fera plaisir d’accueillir des pères et des grands-pères pour discuter de cette question, car comme parents nous avons notre part de responsabilité dans les intérêts que nos enfants développent durant leur enfance et leur jeunesse. Nous serions aussi très heureux d’accueillir des jeunes pour nous donner leur point de vue et nous convaincre que nous avons là un gros préjugé. » Guy Dubé, directeur de Partage au masculin.

Le lien pour participer à ce café-discussion virtuel sera envoyé aux hommes qui s’inscriront avant le jeudi 8 octobre15 h, à l’adresse suivante : [email protected]

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.