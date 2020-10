Des élèves des Deux-Rives manifestent contre les mesures sanitaires en milieu scolaire

Une cinquantaine de jeunes étudiants de l'école des Deux-Rives se sont rassemblés jeudi matin devant les portes de leur école afin de manifester leur mécontentement face au port du masque obligatoire dans les classes ainsi que l'interruption des sports d'équipe.

Au début des cours, à 9h15, les élèves refusaient toujours d'entrer en classe. Des intervenants scolaires ainsi que la Sûreté du Québec étaient présents pour encadrer la démonstration.

« Le masque en classe, c'est ridicule. On a chaud, on a de la misère à respirer et à parler », commente une élève.

« On ne comprend pas pourquoi ils arrêtent le sport. C'est une raison pourquoi on vient à l'école. Ça nous motive », explique un adolescent.

Le directeur de l'école des Deux-Rives, Mario Bolduc, a commenté qu'il comprenait la frustration des élèves.

« Ils ont le droit de manifester. On va souhaiter que tout se fasse dans le respect qu'on sorte le plus vite possible de cette pandémie. Ce n'est pas agréable pour personne de porter les masques et d'enlever des activités parascolaires ».

M. Bolduc rappelle que, malgré que l'offre habituelle est plus restreinte, le sport est encore présent à l'école lorsque les jeunes sont réunis en bulles-classe.

Notons que les périodes d'éducation physique habituelle, le sport-études ainsi que les concentrations hockey sont toujours en cours à l'établissement.

« On souhaite de revenir dans la zone orange le plus rapidement possible. Il y aura moins de contraintes et plus de possibilités pour les enfants », conclut le directeur.

Rappelons qu’hier, des élèves de la polyvalente Saint-Georges avaient également manifesté contre l'imposition de certaines mesures sanitaires dans leur école.

Avec la collaboration de Sylvio Morin.