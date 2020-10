Plus de stress et d'anxiété pour les femmes qui accouchent pendant la pandémie

Le Regroupement Naissances Respectées (RNR), le Groupe MAMAN ainsi que l’Association des accompagnantes à la naissance (AQAN) ont présenté samedi les résultats d’un rapport préliminaire qui documente l’expérience des femmes enceintes en contexte de pandémie. Le stress et l’anxiété sont problématiques indique le rapport.

Le questionnaire a été rempli par plus de deux cent cinquante personnes.

Le fait le plus important est que 38,6 % des personnes affirment avoir vécu beaucoup de stress ou d’anxiété reliés à l’accouchement dans un contexte d’urgence sanitaire.

Pour un niveau de stress modéré, on parle d’un résultat similaire, soit 37,1%.

Ce stress s’explique aussi qu’avec la pandémie, de nouvelles directives ont considérablement limité la présence des accompagnateurs et/ou conjoints à la naissance lors de l'accouchement.

Selon les organismes à la base de ce rapport, la présence d'accompagnateurs à la naissance lors de l'accouchement offre un soutien reconnu pour diminuer le taux d’interventions et le stress.

Les résultats démontrent que 67% des répondantes ont affirmé croire que l'absence de leur accompagnante ou partenaire choisi a eu un impact sur le déroulement de leur accouchement.

Aussi, plusieurs femmes se vont restreindre leur droit d’accoucher chez elle. En effet, 83% des femmes enceintes ont accouché dans un centre hospitalier, alors qu’elles étaient 75% à le désirer.

Selon les auteurs du rapport, la restriction du choix du lieu de naissance a compromis les droits des femmes et des personnes enceintes à pouvoir accoucher chez elles sans que ce soit justifié par des données probantes.

À la lumière de ces résultats, les organismes recommandent au Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de mettre en place des services supplémentaires afin de soutenir la santé mentale et physique des femmes et des personnes enceintes.