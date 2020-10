Les enfants pourront fêter l'Halloween, annonce Legault

Bonne nouvelle pour les enfants friands de la course annuelle aux friandises du 31 octobre. Cette année ne fera pas exception à la règle et petits et grands pourront parcourir les rues de leur quartier pour l’Halloween.

En effet, le premier ministre François Legault a confirmé la tenue de cette fête automnale populaire.

« Tous ceux qui ont des enfants savent comment l’Halloween est une fête importante pour eux. Je tiens donc à les rassurer. Il sera possible de faire la collecte de bonbons cette année, mais ceux qui en donneront devront respecter deux consignes de santé publique pour assurer la sécurité de tous », a précisé M. Legault.

Premièrement, les enfants ne pourront passer l’Halloween entre amis ou avec la famille élargie, mais seulement avec les membres de la bulle familiale.

Deuxièmement, ceux qui donneront des friandises devront faire preuve d’ingéniosité pour le faire en respectant la distanciation sociale de deux mètres, entre eux et les visiteurs avides de sucreries.

La Dre Theresa Tam, directrice de la santé publique fédérale, avait également annoncé hier qu'elle souhaitait maintenir la tradition d'Halloween tout en suivant les règles de prévention de la pandémie.

Elle a proposé des solutions pour gérer cette situation. « Les bonbons peuvent être préemballés et distribués au bout d'un bâton de hockey par exemple. Il est aussi important d'avoir du gel désinfectant pour les enfants et de porter le masque qui peut même faire partie du costume. »

Pour faire patienter les enfants jusqu'au jour J, plusieurs villes et municipalités de la Beauce ont confirrmé à EnBeauce.com qu'elles organiseraient aussi des activités virtuelles comme des concours de costumes ou de dessins, pour assurer une animation de cette fête très prisée des enfants.

Avec la collaboration de Léa Arnaud.