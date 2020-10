Tim Hortons remet 27 654 $ dollars à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière

Les propriétaires de restaurant de Saint-Georges ont remis le total des recettes des ventes du Biscuit Sourire à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière, soit la somme de 27 654 $.

Cette année, à Saint-Georges, Suzie Bernard, Marco Quirion et Vicky Poulin, propriétaires des restaurants Tim Hortons locaux, ont amassé avec leurs invités 27 654 $ pour soutenir l’Association des personnes handicapées de la Chaudière.

Pour la troisième année, l’organisme a le privilège d’être bénéficiaire de cette campagne.

Grâce au travail des propriétaires, des employés de chaque Tim Hortons, des bénévoles et à la généreuse contribution des gens d’affaires et des clients de Tim Hortons, la levée de fonds a rencontré un franc succès et a permis d’augmenter de 22 % la somme remise à l’organisme.

Les fonds serviront entre autres à éliminer complètement les frais que les membres avaient à couvrir pour leur participation à certaines activités et à doter les deux bureaux d’équipements spécialisés afin d’améliorer leur offre de services.

« Nous tenons à remercier nos fidèles invités et nos membres d’équipe dévoués : c’est grâce à eux que la campagne de cette année a été couronnée de succès. L’argent qu’on collecte nous permet de poser des gestes qui comptent vraiment dans nos communautés, et on a été ravis de participer à la campagne encore cette année. » on souligné les trois propriétaires des restaurants Tim Hortons de Saint-Georges.

« Encore une fois, chaque geste compte et nous vous remercions 27 654 fois. Nous souhaitons remercier les propriétaires des restaurants Tim Hortons de leur soutien continu. Nous sommes très heureux que notre communauté ait décidé d’appuyer l’Association des personnes handicapées de la Chaudière si chaleureusement, et on a hâte de faire vraiment une différence grâce aux fonds recueillis. » s'est réjouie Chantal Larivière, directrice générale de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière.

Rappelons que l’Association des personnes handicapées de la Chaudière est un organisme communautaire qui offre des services aux personnes handicapées de même qu’à leurs proches. Établi à Saint-Georges et à Saint-Joseph, l’organisme a développé au fil des ans une gamme diversifiée de services qui visent d’une part, à défendre et à promouvoir les droits des personnes en favorisant le développement et le maintien de leur autonomie et d’autre part, à optimiser leur intégration sociale dans la société.

Au total, Tim Hortons, ses propriétaires de restaurant et des millions d'invités de partout au pays ont uni leurs efforts pour fracasser un nouveau record pour la campagne du Biscuit Sourire, récoltant 10,56 millions de dollars au profit d’organismes caritatifs locaux d’un bout à l’autre du pays.

Les propriétaires de restaurant Tim Hortons et leurs invités distribuent aux sourires depuis plus de 24 ans. La campagne du Biscuit Sourire a vu le jour en 1996 afin d’aider à amasser des fonds pour l’hôpital pour enfants d’Hamilton, en Ontario.