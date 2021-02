L’édition du Brunch du président pour emporter : une réussite sur toute la ligne

La 32e édition du Brunch du président au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin a eu lieu le dimanche 18 octobre.

Sous la présidence d’honneur de Denis Bolduc, président du conseil d’administration de la Fondation, rappelons que l’événement se tenait en formule « pour emporter ».

Les commentaires ont été unanimes: la boîte déjeuner préparée par le traiteur des Pères Nature était délicieuse, le système de livraison au volant était bien planifié et sécuritaire et les bénévoles ont offert un service courtois!

Lors de cette journée, ce sont 540 boîtes qui ont été distribuées.

À la suite du lancement de l’événement, la Fondation a choisi d’ajouter une nouvelle option d’achat, soit d’acheter des boîtes brunch qui seront remises à des organismes en Beauce-Etchemins. Ces derniers avaient le mandat de les offrir à leurs membres.

Grâce à la générosité des donateurs, ce sont plus de 180 boîtes qui ont été remises à 10 organisations de la région : L’Assiettée Beauceronne, l’Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière, le Bercail, le Carrefour Jeunesse-emploi de Beauce-Sud, Le Club Inner wheel, le Comité d’aide de Beauceville, le comptoir Oasis, Moisson Beauce, Parrainage jeunesse et Parentaime-Maison de la famille des Etchemins.

« Comme 2020 et les années à suivre seront particulières pour tous les organismes, nous croyons qu’il est important de collaborer et de s’entraider au bénéfice de notre population. Par ce geste simple, c’était notre façon de montrer notre appui », a souligné Joannie Demers, directrice de la Fondation.

Les fonds amassés permettront à la Fondation d’assurer le développement et la pérennité du Pavillon du cœur en plus de soutenir les programmes et les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon offerts aux gens souffrant de maladie chronique ou à risque de l’être.