COVID-19 : 47 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 15 en Beauce

Un total de 47 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 15 en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

La hausse est de six cas positifs dans la MRC de Beauce-Sartigan (232), six également en Nouvelle-Beauce (182) et de trois en Robert-Cliche (90). Le territoire des Etchemins (47) compte aussi un cas de plus depuis hier. Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 2 684 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Toujours en Beauce, trois rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (173), deux en Nouvelle-Beauce (136) et trois en Robert-Cliche (62). Le total en Chaudière-Appalaches est de 2 102 guérisons. Il y a aussi 54 personnes hospitalisées (-1), dont 12 en soins intensifs (+ 2).

Aucun nouveau décès n'a été signalé, ce qui maintient le nombre total en Chaudière-Appalaches à 45.

Au Centre hospitalier de Saint-Georges, on recense 10 cas actifs chez les usagers (- 2), 14 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1217 978

Appalaches : 472 357

Beauce-Sartigan : 232 173

Lobtinière : 190 150

Nouvelle-Beauce : 182 136

Bellechasse : 170 146

Robert-Cliche : 90 62

Etchemins : 47 41

L'Islet : 37 29

Montmagny : 36 30

En charge hors région : 11

TOTAL : 2 684 2 102 DÉCÈS: 45 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 877 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 95 216.

Aussi, cinq décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent sept décès survenus entre le 13 et le 18 octobre. Toutefois, le total s'élève à 6 055 en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 33 par rapport à la veille, avec un cumul de 565. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de huit, et s'élève maintenant à 100.

Les prélèvements réalisés le 18 octobre s'élèvent à 16 291, pour un total de 2 839 254.