Le Groupe Espérance et Cancer lance son nouveau calendrier de l'Espoir 2021

Le Groupe Espérance et Cancer a procédé aujourd'hui au lancement de son Calendrier de l’Espoir 2021 sous le thème « Réflexion ».

Pour cette cinquième édition, le projet présente 15 des personnes atteintes de cancer accompagnées de leurs proches aidants.

Pour une deuxième année, le Groupe Espérance et Cancer a collaboré avec Ariann Desbiens, photographe et Mathieu Giguère, vice-président du Groupe Audaz.

« Chaque année on veut se dépasser, alors cette année pour le thème de la réflexion je voulais réaliser des photos douces, avec une ambiance féérique et magique. Il s'agit de la réflexion sur soi ou sur les personnes qu'on aime. J'ai travaillé sur un flou artistique et quelques montages imposés pour respecter la distanciation sociale. » A expliqué la photographe lors de la conférence.

Plusieurs participants au calendrier on prit la parole pour remercier l'ensemble des membres du groupe. Entre autres, Louise Poulin a souligné l'importance du soutien qu'apporte cet environnement lors du combat contre la maladie « Ils nous apportent beaucoup de sourire et d'énergie. »

Cette création aux couleurs de la chance et illustrée de nombreux jeux de miroir est en vente au bureau de l’organisme, chez les partenaires et depuis cette année, sur la boutique en ligne web.

Cette année, il n'y a que 1 000 calendriers, contre 1 250 à 1 500 les années précédentes, au coût de 15 $ chacun. Cette activité de financement est de l’ordre de plus de 12 000 $.

« Nous sommes convaincus que nos gens d’ici appuiera le Groupe Espérance et Cancer, un organisme

d’ici. Si des gens ne désirent pas une copie du Calendrier de l’Espoir, elles peuvent faire un don et recevront un reçu. Avec la situation particulière que nous vivons tous, votre appui est doublement important pour aider notre organisme à soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Merci de nous aider à poursuivre notre mission ! », de conclure Lyse Perron, directrice générale.