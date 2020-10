Le portage en soutien aux parents isolés par la COVID-19

L’Institut National du Portage des Enfants (INPE) lance Accès Portage Québec pour aider plus de 600 familles à gérer le stress accru et l’isolement supplémentaire causés par la pandémie.

Cet automne, l’INPE coordonnera la mobilisation à l’échelle provinciale de monitrices de portage et d’organismes communautaires, pour soutenir des centaines de nouveaux parents vulnérables.

À travers le programme Accès Portage Québec, ces parents auront accès à de l’accompagnement aux pratiques du peau à peau et du portage d'enfants, ainsi qu’à du matériel de portage.

Depuis le début de la COVID-19, les familles en période périnatale ont vu leur réseau de soutien familial et communautaire s'effondrer au moment où les nouveaux parents sont les plus vulnérables et où leurs besoins sont les plus criants.

« Le Berceau, convaincu des bienfaits du peau à peau et du portage, a décidé de s’investir dans ce magnifique projet. De plus, nos intervenantes sont formées depuis peu monitrice et conseillères en portage. Nos jeunes familles de la Beauce, des Appalaches et des Etchemins pourront ainsi pratiquer le portage et bénéficier d’un accompagnement. », de dire Chantale Simard, intervenante et monitrice de portage au Berceau.

En lançant cette initiative, l'INPE vise à encourager ces familles à adopter des pratiques au quotidien qui leur permettront de diminuer les conséquences du stress et de l’isolement.

En effet, les recherches démontrent notamment que le peau à peau a des bienfaits physiologiques et psychologiques sur les parents et leurs bébés, et que le portage permet une réponse plus rapide et adéquate aux besoins des bébés.

Accès Portage a été testé à Drummondville en 2019. Ce fut la première phase en vue d’un déploiement à plus grande échelle.

D’ici la fin du mois de novembre, 25 monitrices de portage accréditées par l’INPE vont offrir de l’accompagnement à plus de 600 familles, en étroite collaboration avec 75 organismes communautaires qui leur offrent déjà des services.

Le lancement d’Accès Portage Québec à la grandeur de la province est rendu possible par une aide financière d’urgence de la Croix-Rouge canadienne et du gouvernement du Canada.

« Il y aura définitivement un effet boule de neige dans l'intérêt porté au peau à peau et au portage! », a expliqué Geneviève Calvé, présidente du conseil d’administration de l’INPE. « En distribuant plusieurs centaines de porte-bébés et de vêtements de peau à peau aux organismes communautaires, nous fournissons les bons outils aux intervenants afin de faire connaître et expérimenter les bienfaits de ces deux pratiques auprès de leur clientèle présente et future. Bien au-delà du réseau d'employés ou bénévoles, nous savons que les parents partageront leur propre expérience avec leur entourage. »