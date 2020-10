Problèmes d’articulations? 5 conseils

Par définition, en ce qui concerne l’anatomie humaine, une articulation est une jonction entre deux os qui a pour principale fonction de donner une mobilité l’un par rapport à l’autre. Elles sont composées évidemment d’os, de ligaments, de tendons et de tissus. Le corps humain en possède approximativement 400. Impossible qu’elles fonctionnent toutes à merveille en même temps!

Les principaux symptômes à remarquer lorsqu’on ressent des douleurs articulaires sont la raideur, l’incapacité d’effectuer certains mouvements de base et l’enflure des articulations. Les causes sont également multiples : blessures, arthrose, arthrite rhumatoïde ou bien une goutte (une forme d’arthrite déclenchée par une augmentation de l’acide urique). On vous dévoile ici quelques conseils pour soulager les douleurs ainsi que l’inflammation dues aux articulations.

Consommez des produits naturels

Plusieurs produits naturels sont bénéfiques pour les douleurs articulaires. On a qu’à penser à la glucosamine, la chondroïtine, le méthylsulfonylméthace (MSM) et même la membrane de coquille d’œuf. De son côté, le magnésium sert à soulager l’inflammation. Il faut toutefois faire attention pour ne pas abuser de ces produits. Il faut également que vous procédiez à des tests afin de savoir quels produits naturels correspondent à votre métabolisme, car cela varie d’une personne à l’autre. Vous devez également vous assurer que ces produits naturels ne viennent pas en contre-indication avec les médicaments que vous prenez déjà.

Privilégiez des moments de détente

Comme la fatigue, le stress et l’adrénaline peuvent contribuer aux douleurs articulaires, il est conseillé de s’adonner à des activités d’ordre sportif, mais relaxant comme le yoga, la méditation pleine conscience, ou encore, le Taï chi.

Privilégiez des moments de distraction

À l’instar des moments de détente que vous vous accordez, les moments de distraction permettent à votre corps, et surtout à votre cerveau, d’oublier les douleurs. Vous pouvez donc vous accorder le droit de pratiquer des passe-temps qui vous intéressent. Lire, peindre, regarder un film, écouter de la musique…tous les moyens sont bons pour se distraire!

Faites l’essai de l’hydrothérapie

Comme son nom l’indique, l’hydrothérapie se déroule dans l’eau. C’est une thérapie que nous exerçons généralement dans une piscine. Vous pouvez donc aisément faire de l’hydrothérapie dans votre arrière-cour! Vous pouvez faire des étirements et des exercices avec des nouilles. Cela rend vos articulations plus légères, la douleur s’estompe donc et permet à vos muscles de se renforcer doucement.

Consultez un professionnel de la santé

Si les douleurs persistent et que vous avez de plus en plus de la difficulté à accomplir vos tâches quotidiennes, n’hésitez pas à appeler une clinique orthopédique à Montréal. Rappelons que l’orthopédie est la médecine qui étudie le squelette, les muscles et les tendons. Si nécessaire, un orthopédiste peut fournir des prothèses.