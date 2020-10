L'éclosion de COVID-19 au CHSLD de Lambton est sous contrôle

La situation au CHSLD de Lambton est sous contrôle et aucun nouveau cas positif à la COVID-19 n’a été rapporté depuis plusieurs jours dans cette installation, tant chez les usagers que chez les membres du personnel, rapporte le CIUSSS de l’Estrie – CHUS dans un communiqué de presse émis aujourd'hui.

Au total, 22 résidents ont été infectés et six d'entre eux n'ont pas survécus à la maladie. Les 16 autres usagers sont rétablis. Au cours de cette éclosion, 22 membres du personnel ont aussi contracté le virus.

Si la situation se maintient comme elle l’est actuellement, la levée de l’éclosion pour cette installation est prévue au cours des prochains jours et en date d'aujourd'hui, cette résidence ne se retrouve plus sur la liste des CHSLD en difficulté au Québec.

Un inspecteur en prévention et contrôle des infections (PCI), mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), sera sur place aujourd’hui pour remplir une grille d’analyse des mesures en place dans cette installation.

Rappelons qu’à la demande de l’établissement, un expert en provenance de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) était venu faire un audit, il y a quelques semaines, pour pousser plus loin les conclusions faites par les équipes internes. Les grandes lignes du rapport faisaient mention que l’ensemble des mesures en prévention et contrôle des infections étaient mises en place.

Toutefois la visite avait permis de formuler quelques recommandations notamment liées à la vétusté de cette installation. Dans la semaine du 5 octobre, les recommandations de l’analyse de l’IUPCQ ont fait l’objet d’une reddition de compte par l’établissement au MSSS tel que convenu.

Par ailleurs, pour aider les équipes en place sur le terrain, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a décidé d'envoyer des renforts dans quatre CHSLD, dont celui de Lambton.