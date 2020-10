Fermeture partielle temporaire des services d’obstétrique à l’Hôpital de Thetford Mines 

Confronté à un manque de personnel au Centre mère-enfant de l’Hôpital de Thetford Mines, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a pris la décision de réaliser une fermeture partielle temporaire de ses services d’obstétrique, les fins de semaine (du vendredi 16 h au lundi 8 h), à compter de demain.

Ainsi, les fins de semaine, les accouchements seront transférés à l’Hôpital de Saint-Georges. Seuls les accouchements d’urgence seront réalisés, les fins de semaine, à Thetford Mines.

Cette fermeture partielle et temporaire permettra de maintenir une offre de service complète avec du personnel qualifié et en quantité suffisante sur semaine.

Les futures mères qui ont atteint 36 semaines et plus de grossesse et dont l’accouchement est prévu pendant cette période seront contactées sous peu individuellement pour les informer de la procédure à suivre, selon leur situation.

Cette décision, bien que déstabilisante pour les futures mères, permet de maintenir des services pour évaluation et orientation sécuritaires de même que des accouchements d’urgence en tout temps.

La pénurie de personnel dans cette unité de soins s’explique notamment par plusieurs congés de maternité en cours et des retraits d’employés en raison de la COVID-19.

Une réouverture du service, le plus rapidement possible, est évidemment souhaitée par l’établissement.