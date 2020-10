Le système de santé de Chaudière-Appalaches est dans un état alarmant

« Si on ne se ressaisit pas rapidement, si on continue, on s’expose à la possibilité que les citoyens ne puissent plus recevoir de soins dans certaines circonstances », alerte Geneviève Guilbault en conférence de presse vendredi.

La vice-première ministre avait un discours très alarmiste vendredi après-midi alors qu'elle abordait la situation du système de santé dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.

À la lumière de l'augmentation des cas de COVID-19 par transmission communautaire dans ces deux régions, la vice-première ministre a dû alerter la population qu'il pourrait y avoir des ruptures de soins dans certains établissements du réseau de la santé.

Geneviève Guilbault a cité les exemples de l'hôpital de La Malbaie et de l’hôpital de Thetford Mines qui ont dû partiellement fermer l'accès à certaines de leurs activités

« Il y a des éclosions dans nos milieux de soins, dans nos hôpitaux, dans plusieurs résidences pour personnes âgées et c'est très sérieux. Cela amène au retrait d'employés, ça amène le débordement du personnel du réseau de la santé », explique la ministre.

Alors accompagnée par les maires de Québec et de Lévis, la ministre affirme avoir observé un relâchement du respect des mesures sanitaires dans la population dans ces régions.

« Manifestement, il y a des gens qui ne suivent pas les règles ou ne les suivent plus », a lancé Geneviève Guilbault.

Celle-ci a répété la nécessité d'une prise de responsabilité individuelle afin de contenir la propagation de la deuxième vague.

Il est à noter que, malgré la situation jugée critique, il n'aura pas de mesures supplémentaires imposées à la population dans ces régions.