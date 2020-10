COVID-19 : 61 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches et deux décès en Beauce

Un total de 61 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

Et depuis vendredi dernier, on compte 10 morts supplémentaires pour la région administrative, dont deux décès en Beauce: un signalé à l'Hôpital de Saint-Geroges et l'autre provenant de la communauté de la MRC Nouvelle-Beauce. Ceci porte le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches à 59.

Depuis le 23 octobre, on dénombre en Beauce 29 personnes positives de plus dans la MRC de Beauce-Sartigan (301), 32 en Nouvelle-Beauce (242) et 21 en Robert-Cliche (143). Le territoire des Etchemins (63) compte aussi six cas de plus depuis vendredi dernier. Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est exactement de 3 200 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Aucun nouveau cas n'est signalé au CHSLD Richard-Busque à Saint-Georges alors qu'on dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

La situation est également stable à la RPA Luca de Beauceville et celle du Logis d’Or à Saint-Éphrem.

Toujours en Beauce, depuis vendredi dernier, 28 rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (215), 16 en Nouvelle-Beauce (165) de même que six chez Robert-Cliche (72). Le total en Chaudière-Appalaches est de 2 461 guérisons. Il y a aussi 43 personnes hospitalisées (-5), dont huit en soins intensifs.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1363 1125

Appalaches : 560 425

Beauce-Sartigan : 301 215

Nouvelle-Beauce : 242 165

Lobtinière : 212 184

Bellechasse : 207 161

Robert-Cliche : 143 72

Etchemins : 63 42

Montmagny : 55 34

L'Islet : 54 38

TOTAL : 3 200 2 461 DÉCÈS: 59 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 808 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 100 922.

Elles font également état de 10 nouveaux décès, pour un total de 6 153 décès. De ces 10 décès, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, six sont survenus entre le 19 et le 24 octobre et deux sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de huot par rapport à la veille, avec un cumul de 543. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de quatre, et s'élève maintenant à 93.

Les prélèvements réalisés le 24 octobre s'élèvent à 19 549, pour un total de 2 985 878.