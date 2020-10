COVID-19 : 66 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches et un autre décès en Beauce

Un total de 66 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches et un autre décès en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale.

La personne est décédée à l’Hôpital de Saint-Georges et fait partie des cinq victimes supplémentaires du virus signalées aujourd'hui, portant à 64 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches.

Notons qu'à ce même Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 10 cas actifs chez les usagers et 13 cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs.

En Beauce, on dénombre six personnes positives de plus dans la MRC de Beauce-Sartigan (307), huit en Nouvelle-Beauce (250) et trois en Robert-Cliche (146). Le territoire des Etchemins (64) compte aussi un cas de plus depuis hier. Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 3 266 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Un nouveau cas est signalé au CHSLD Richard-Busque à Saint-Georges alors qu'on dénombre neuf cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

La situation est stable à la RPA Luca de Beauceville et celle du Logis d’Or à Saint-Éphrem.

Toujours en Beauce, cinq rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (220), deux en Nouvelle-Beauce (167) de même que cinq chez Robert-Cliche (77). Il y a aussi une guérison de plus dans Les Etchemins (43). Le total en Chaudière-Appalaches est de 2 529 guérisons. Il y a aussi 42 personnes hospitalisées (-1), dont neuf en soins intensifs (+1).

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1388 1155

Appalaches : 569 441

Beauce-Sartigan : 307 220

Nouvelle-Beauce : 250 167

Bellechasse : 217 188

Lobtinière : 214 163

Robert-Cliche : 146 77

Etchemins : 64 43

Montmagny : 57 35

L'Islet : 54 40

TOTAL : 3 266 2 529 DÉCÈS: 64 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 963 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 101 885.

Elles font également état de 19 nouveaux décès, pour un total de 6 172 décès. De ces 19 décès, quatre sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 sont survenus entre le 20 et le 25 octobre et un est survenu à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 16 par rapport à la veille, avec un cumul de 527. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s'élève maintenant à 91.

Les prélèvements réalisés le 25 octobre s'élèvent à 18 985, pour un total de 3 004 863.