COVID-19 : deux décès au CHSLD Richard-Busque

Deux personnes, qui résidaient au CHSLD Richard-Busque à Saint-Georges, sont décédées de la COVID-19, selon le bilan de la direction de la Santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches publié aujourd'hui.

Dans ce même établissement, on rapporte aussi six nouveaux cas pour porter le tout à 13 cas actifs chez les résidents et 16 cas actifs chez les travailleurs.

Au CHSLD de Beauceville, l'éclosion se poursuit avec trois nouveaux cas. Le total est maintenant de sept cas actifs chez les usagers et six cas actifs chez les travailleurs.

À l'Hôpital de Saint-Georges, on dénombre cinq cas actifs chez les usagers (-1) et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs.

Au cours des trois derniers jours, le nombre de cas positifs au coronavirus ont été respectivement de 71, 50 et 63 cas sur le territoire administratif.

Sur ces trois jours, la hausse en Beauce est de 26 cas dans la MRC de Beauce-Sartigan (357), de 15 dans celle de la Nouvelle-Beauce (286) et de 18 cas en Robert-Cliche (192). Pour la MRC Les Etchemins, on ajoute sept cas positifs (71). Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 3 667 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Toujours en Beauce, en trois jours, 18 rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (274), 34 en Nouvelle-Beauce (230) de même que 22 chez Robert-Cliche (125). Il y a aussi huit guérisons de plus dans Les Etchemins (59). Le total en Chaudière-Appalaches est de 2 985 guérisons.

Il y a aussi 34 personnes hospitalisées, dont neuf aux soins intensifs (+2). Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 73.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1522 1305

Appalaches : 611 509

Beauce-Sartigan : 357 274

Nouvelle-Beauce : 286 230

Bellechasse : 241 190

Lobtinière : 225 206

Robert-Cliche : 192 125

Montmagny : 96 40

Etchemins : 71 59

L'Islet : 66 47

TOTAL : 3 667 2 985 DÉCÈS: 73 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec,Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 037 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 108 018.

Elles font également état de 12 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 6 283 en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 12 décès, un est survenu dans les 24 dernières heures, huit sont survenus entre le 26 et le 31 octobre et trois sont survenus avant le 26 octobre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de trois par rapport à la veille, avec un cumul de 499. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de trois, et s'élève maintenant à 81.

Les prélèvements réalisés le 31 octobre s'élèvent à 22 767, pour un total de 3 153 926.