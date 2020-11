Une visite virtuelle des locaux du CABBE

Le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE) est maintenant installé dans les locaux du Centre communautaire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

L’organisme a comme mission de favoriser le soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie ainsi que de soutenir et promouvoir l’action bénévole et communautaire auprès de la population et des organismes.

Il est possible d'effectuer une visite virtuelle des locaux en cliquant ici.

Sur la photo, on aperçoit le président de l’organisme, Claude Ahern, la directrice du CABBE, Brigitte Lessard, le directeur général de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, Alain Landry et le maire, Pierre Gilbert.